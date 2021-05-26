影響18萬公務員的薪酬趨勢調查上周出爐，薪酬趨勢調查委員會今午開會審議報告，在高級公務員評議會三名職方代表全體缺席下，報告只獲第一標準薪級公務員評議會及警察評議會確認，即按調查結果，扣除增薪點後，高層公務員今年或面臨減薪2.04%，中、低層則減0.54%及0.68%。公務員事務局局長聶德權明日起約見「四大」、「四小」公務員團體，聽取調薪意見。

薪酬趨勢調查委員會今午開會審議報告，警察評議會和第一標準薪級公務員評議會都有派員出席，後者有兩名代表，包括主席林俊鴻及政府市政職工總會吳萬甜，另一代表香港公務員總工會湯志雄沒有出席。高級公務員評議會三名職方代表則全體缺席，紀律部隊評議會早年已退出委員會，再沒參與。

僅兩評議會簽署確認報告

薪酬趨勢調查委員會主席李鑾輝表示，除了高評及紀評外，其餘評議會都有簽署確認報告，對於未有確認報告的評議會，惟有尊重。至於今年公務員調薪會否再次不按照調查結果，他認為，需視乎經濟環境，而近年社會發生很多事件，不免有衝擊，但最終調薪結果都是由政府確定。

第一標準薪級公務員評議會主席林俊鴻認為，薪酬趨勢調查是根據統計處釐定的指引進行，反映過去一年本港各行各業的狀況，沒有偏差，故決定確認報告。但他強調，即使今年薪酬趨勢淨指標錄得負數，也不同意減薪或凍薪，因有關指標只是公務員調薪的六大因素之一，還需考慮經濟狀況及公務員士氣等。他指大多數會員都是基層公務員，認為今年調薪幅度應追及通脹，「已經係好低微」。

薪酬趨勢調查委員會上周二（18日）發表報告，依據過去一年113間公司共14.5萬僱員薪酬和花紅變動，得出今年私營機構高、中及低層僱員的加薪幅度為-1%、0.49%及0.48%。按機制扣減遞增薪額後，薪酬趨勢淨指標全屬負數，分別為高層公務員-2.04%、中層-0.54%、低層-0.68%。

高級公務員評議會職方代表、華員會會長利葵燕早前已表明拒絕參與今年的薪酬趨勢調查，另一職方代表、高級公務員協會主席李方冲也表明反對減薪。薪酬趨勢調查報告稍後會交予行政會議，再提交立法會審批。

聶德權明起約見公務員團體

公務員事務局局長聶德權明日和後日將分批約見公務員團體，聽取調薪意見，除了「四大」評議會外，亦包括香港公務員總工會、政府人員協會、公務員工會聯合會和政府紀律部隊人員總工會等「四小」工會。

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