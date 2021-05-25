【本報訊】秀茂坪寶達邨發生走犯事件，警方前晚在深水埗截查一輛的士，撿獲3克懷疑霹靂可卡因，25歲男乘客涉嫌販毒被拘捕，兩小時後警員押同該名男子返寶達邨搜屋，再起獲總市值約5.7萬元毒品及電子磅，搜屋期間男子懷疑「借尿遁」，在廁所突然發難，並且以生果刀架頸作威嚇成功逃脫，晚上在達喜樓梯間發現被拘捕。

發難取刀架頸威嚇

前晚8時許，深水埗警區特別職務隊人員在海壇街及南昌街交界截查一輛的士，在車上撿獲3克懷疑霹靂可卡因，姓曹（25歲）男乘客涉嫌販毒被捕。

兩小時後，疑犯被押返寶達邨達翠樓寓所搜屋，再撿獲27克、分載於多個膠袋內的懷疑霹靂可卡因、5克懷疑大麻草及一個電子磅，總市值5.7萬元，相信疑犯為毒品分銷商，當時乘搭的士外出派貨。

據了解，疑犯聲稱內急要如廁，兩名警員在門外把守，男子如廁後突然發難推開警員，衝入廚房取出生果刀架頸作威嚇，再退到玄關開閘逃去，警員追捕無果，疑犯瞬間失去蹤影，警方連忙翻看大廈閉路電視，拍到疑犯赤腳逃出畫面，跑往200米外的達喜樓後不知去向。

警方自前晚起一直在寶達邨內搜尋，昨晨大批警員到達翠樓及100米外的達喜樓調查，警方正追緝在逃男子，案件由秀茂坪警區重案組第一隊接手跟進，昨晚在達喜樓梯間發現被拘捕。至中午12時，達翠樓一名女住戶不適送院。