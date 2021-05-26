警方去年腰斬元旦遊行後，到銅鑼灣清場，其間18歲男生向水炮車尾掟磚，旋即遭警員制服，復被搜出鎅刀、鎚仔、打火機和易燃劑等。男生去年承認刑事毀壞及管有物品意圖損壞財產兩罪，並已賠償近萬元維修費，獲主任裁判官錢禮判處18個月感化。律政司不服，向上訴庭覆核刑期，三名法官潘兆初、彭偉昌、張慧玲今指感化過份着重被告個人情況，未能反映案件嚴重性，遂撤銷感化令，並將少年還柙，以待索閱勞教、教導所及更生中心報告，押後至下月10日判刑。

答辯人陳業云（18歲）被撤銷感化令後，須即時還柙候判。旁聽市民散庭時大聲向犯人欄內的陳高叫：「加油！撐住呀！」

上訴庭指原審裁判官錢禮未有恰當案例判刑原則

案件今早聆訊後，高等法院首席法官潘兆初、上訴庭法官彭偉昌及原訟庭法官張慧玲退庭考慮片刻，隨後開庭宣判，稍後頒下詳細書面理據。潘官指，上訴庭案例已重申適用於此類案件14至16歲少年犯的判刑指引，亦表明指引適用於未滿21歲的年輕被告，下級法院必須遵從。

潘官續指，原審的東區法院主任裁判官錢禮不論在初次判刑抑或律政司覆核刑期時，均未有恰當運用上訴庭案例的判刑原則；而律政司覆核時，已在庭上向她解釋有關案例。

潘官謂，錢禮判處18個月感化令，在原則上犯錯，刑期明顯不足，未能充份反映判刑原則，亦未有充份考慮案中情況，包括控罪嚴重性及被告的罪責，判處感化是過份強調了被告的個人情況。潘官認為即時拘禁式刑罰才恰當，決定先索閱勞教中心、教導所、更生中心報告後始作量刑。

律政司一方今早在覆核聆訊時播放現場片段，並且陳詞指答辯人在一堆記者後方躲藏，其後突然衝出掟磚，有激使在場其他人進一步干犯罪行的高風險。答辯一方的大律師則指出，現場火堆及路障不是由答辯人設置，而他攜帶鎚子及鎅刀等，雖已承認管有物品的意圖是用作破壞財產，但他並無特定目標。至於易燃液體，大狀指是現場其他人交給答辯人，答辯人並無打算使用。

大狀亦指，答辯人考完中學文憑試後，升上大專修讀工商管理，成績有進步，是顯示他悔改的強烈訊號；若改判拘禁刑罰，將影響他今年9月升讀大專二年級。

感化程序已過了8個月 感化官評價非常正面

大狀又指出，今次覆核刑期距離去年8月首次判刑已有一段時間，而感化官對答辯人的評價非常正面，加上他年輕及認罪展露悔意，承諾將來不會再犯，兼會做個對社會有用的人，認為可考慮改判社會服務令。

案情指去年1月1日港島區有公眾集會，約400人在灣仔軒尼詩道滙豐銀行分行附近聚集並破壞。集會召集人基於行動變質，取消活動。及後有示威者向店舖擲物及縱火，亦有人架設路障堵塞行車路。接報到場警員看見答辯人陳業云從人群中衝出，走到水炮車後，向車尾掟磚。

律政司今年2月已在裁判法院提出刑期覆核，指涉案物件對公眾構成潛在風險，必須判處阻嚇刑罰，建議改判勞教中心。當時主任裁判官錢禮指被告的感化程序已過了5個月，不適合加刑，因此維持原判，同時下令律政司向辯方支付訟費。律政司不服，進而向上訴庭提出覆核申請，最終成功爭取。

【案件編號：CAAR5/21】

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