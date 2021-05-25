【本報訊】涉嫌串謀詐騙被捕的警司陳凱港，近年以網名「海港Sir」在微博等中國網絡平台冒起，成為「警隊KOL」之一，今次已非其首次捲入違法風波，他去年先後被揭發涉嫌僭建大埔一間獨立屋，及有份投資的品牌涉違法售賣未有註冊的藥膏。

去年1月，《壹週刊》揭發陳凱港位於大埔燕子里海景山莊7號的獨立屋涉嫌多處僭建，包括天台玻璃屋及平台玻璃搭建物，又曾大規模改建，拆除外牆原有的拱形物體，並將整個外牆向外推，效果如同「新建了一幢新的樓宇」。

去年12月，陳凱港積極宣傳他有份投資的「王子商城」，被本報揭發售賣一款含氯己定成份、但未向當局註冊、名為「西施蘭百消膏」的藥膏，涉嫌違反《藥劑業及毒藥條例》。有藥劑師指出，若有用家對該成份敏感，或會造成皮膚痕癢、腫脹或出紅疹，嚴重者或會呼吸困難。

擅以警名義向武漢捐口罩

陳凱港近年活躍於社交媒體，微博粉絲數目達21萬，猶如「網紅」，經常有出位行徑。去年2月香港疫潮爆發，口罩短缺，他擅自以香港警察名義，向武漢市第一人民醫院捐贈520個口罩，並於下款署名「海港sir」。警方事後澄清，是次捐贈純屬其私人意願，與警隊無關，並已訓示有關人員。他又非常愛自拍，經常在facebook和微博分享其照片。

有警隊中人表示，陳凱港的出位言行在警隊內不獲廣泛認同，「佢同激進建制派行埋一齊，只顧做啲出位嘢，形象騎呢，影響警隊，高層都唔like佢。」據悉，陳凱港已離婚，有一定家底，經濟並無問題，故同袍對他涉嫌欺詐銀行按揭貸款深感訝異。