受疫情及港人移民潮影響，中小學出現退學潮，更觸發縮班危機。教協調查發現，退學潮遍及中小學，有中小學本學年已流失超過50名學生，部份小學新學年小一要縮班，更出現罕見的小二或以上班級縮班的情況。學校憂慮退學潮影響新學年收生，導致縮班或殺校危機，教協建議教育局及早與學校商討穩定措施，包括下調學校各級開班線，並彈性處理新學年「點人頭」規定，避免學校校爭相「搶學生」。

教協於本月7日至21日以電郵網上問卷訪問954間中小學校長，收到130間小學及53間中學回覆。結果顯示，全部受訪小學及94.3%受訪中學有學生已經或計劃於本學年退學。

3小學逾50人退學

小學受退學潮影響較大，有93間（近7成）受訪小學流失1至0名學童，其餘3成則流失21人或以上，當中3間小學更流失超過50人。有一間規模較小的小學受到嚴重影響，因跨境學生退學，流失的學生數量佔總人數超過20%。「移民離港／到海外升學」是學生退學主因之一，分別43間及21間受訪小學表示，大多數及約半數學生以此理由退學。

學生人數大減，有28間受訪小學來年小一需要縮班，分佈於全港14區。有7間小學更因學生退學，出現罕見的小二或以上班級縮班情況，其中4間更同時面對小一，以及小二或以上班級同時縮班。

教協指，由於教育局會向學校發出「開班信」，並於開學後「點人頭」點算實際在學人數，以此計算下一學年的學校班數及人手編制，近月退學潮的「後遺症」可能影響學校須於2022/23學年縮班。小學對新學年能否符合「開班信」要求取錄足夠新生普遍感到不樂觀，過半數受訪小學表示對此感困難或非常困難，6成半受訪小學擔憂或非常擔憂2022/23學年小一要縮班。

近6成受訪中學流失10人或以下

中學受退學潮的影響則相對較小，31間（近6成）受訪中學表示退學人數為10人或以下，3間中學無人退學，1間中學則超過50人退學。不過，約3成半中學預計下學年退學人數會有所增加，擔憂2022/23學年因收生不足而導致中一縮班。

教協表示，十分關注退學潮引發的縮班甚至殺校危機，尤其跨境生及移民退學的人數難以預計，但影響遍及不同年級及不同類型的學校，對學校造成的震盪可能更大。由於移民潮可能持續，疫情亦未知何時全面受控，教協建議教育局及早與學校商討穩定措施，如下調學校各級開班線、凍結各級班數及彈性處理「點人頭」規定，避免學校於縮班壓力下被迫爭奪學生。

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