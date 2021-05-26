警方前年11月2日突擊搜查灣仔一個Airbnb單位，撿獲138支汽油彈、懷疑汽油彈半製成品及易燃液體等，拘控四男一女。其中三男繼續在區域法院受審。負責處理證物的探員今作供稱，案發當日曾向首被告覆讀警員記事冊內長達8頁半的證物列表，並讓被告簽名。惟辯方指出，拘捕被告的警員早前庭上供稱3分鐘後已帶走被告，質疑處理證物的探員根本不能於3分鐘內讀完該8頁半內容。法官葉佐文聞言要求探員即場試讀，結果他在「速讀」下仍需4分鐘才能讀完。

案中處理證物的探員9941今日作供，指當日在涉案單位內，在數張「輔助紙」上記錄單位內的物件及位置，其後於記事冊中補錄內容，並將「輔助紙」銷毀。探員9941又供稱，當日他應案件主管要求，將其記事冊內的紀錄展示給首被告鄭錦輝觀看，並向他讀出內容，又讓他在記事冊上簽名。惟探員9941強調，當時並非向首被告確認或展示證物，簽名只是代表「畀佢睇咗」。

官質疑「個腦一片空白」 警員：可以咁講

法官葉佐文多次不解，問9941為何向首被告展示記事冊內的證物列表，卻又不是向他確認記事冊內容，究竟背後目的為何。9941稱是依照案件主管指示行事。葉官再問：「你有諗法㗎嘛？你個腦諗過乜？個腦一片空白？」9941稱：「可以咁講。」葉官回應：「咁得啦，我記錄喺度呀，『腦海一片空白』。」

辯方大律師於盤問時指出，9941供稱於晚上9時19分向首被告展示記事冊及讀出記事冊內容，但拘捕首被告的警員12665於口供及庭上作供均稱於9時22分已將首被告帶離單位，中間空檔只得3分鐘，質疑9941是否能在三分鐘內讀完8頁半的列表、解開首被告的手銬、再讓他在記事冊上簽名。

9941稱，不肯定同袍的記錄是否正確，「我冇同佢對錶」，又指三分鐘內讀完8頁半的字「應該可以做到」，但他沒有計過時。大狀隨即問：「使唔使喺度試一次？」葉官亦應辯方要求，著9941庭上即場再讀一次當日讀過的記事冊內容，並且即場計時。

探員庭上語速快如連珠炮發 仍須花逾4分鐘才讀畢記事冊內容

9941即時在證人席上正襟危坐，手持記事冊副本，在法庭時鐘秒針搭正「12」時，語速快如連珠炮發般讀出記事冊內容，包括在單位內找到玻璃瓶及布碎等，亦有自製頭盔、面具、食物盒等等。惟9941讀出時有些卡住，亦有不通順，中間更一度稱「呢個我都睇唔到咩字」。

辯方律師團隊用手機計時，待9941讀至三分鐘時向法官示意已夠三分鐘，葉官則示意讓探員讀畢為止。讀完後，主控官律政司署理助理刑事檢控專員張卓勤率先站起，稱他的計時為4分1秒多，並要求法庭記錄警員「有啲字睇唔到」。

葉官質疑9941讀出的是自己的紀錄，如看不明白字眼，是否等於案發時亦看不見該字？9941則稱：「當時我睇到嘅，當時我記得係咩嚟。」只是現在忘記了。

辯方則指出，9941只是讀出證物列表內容已用了4分鐘，根本無可能於3分鐘內向首被告覆讀內容並且叫首被告簽名確認。

警質疑法官「知唔知咩係V煞面具」

辯方再指，案發至今，9941為本案共錄了七份口供，全部均沒提過曾向首被告覆讀記事冊內容並在冊上簽名，直至今日才首次提出如此情節。而其他警員記事冊上首被告簽名的樣式亦與9941記事冊上的不同，質疑9941記事冊上所寫的根本不是首被告簽名，並指首被告從沒有在9941記事冊寫上任何字。9941一槪否認。

探員即時試讀記事冊期間，觀眾席上傳來笑聲，主控張卓勤向葉官投訴稱：「我唔想重複星期五嘅問題。」葉官則回應謂：「我都唔想重複星期五嘅答案。」張指：「咁得啦，大家都聽到嘞。」

上周五張卓勤一度以旁聽席傳出笑聲為由，要求申請警員入庭監視旁聽人士。葉官當時向主控指出：「有時有權呢，唔一定要用盡晒佢嘅。」

另外，9941在記事冊中記錄找到兩個「白色面具」，但其後補錄口供卻只稱撿取了一個「黑白色面具」。葉官質疑探員紀錄為何會有「彈性」，「顏色又唔同，數量又唔同」。9941稱該面具是V煞面具 ，並向法官謂：「我唔知法官閣下，知唔知咩係V煞面具？」葉官回應：「我住喺香港，我點會唔知呀？」

審訊下午繼續。

本案共有五名被告，其中兩人早前認罪，判囚三年兩個月。餘下被告鄭錦輝、丘建威及黃建棋（年齡介乎20至25歲）否認管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。

【案件編號：DCCC 97/20】

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