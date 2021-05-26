本港至今錄得逾1.1萬宗確診個案，中大醫學院研究指出，隱形感染者人數或高達近2萬人，確診者及隱形患者比例達1:2。團隊指，有關比例與外國相比較低，但亦代表絕大部份市民未有抗體保護，呼籲及早接種疫苗。

中大醫學院團隊由去年4月21日至今年4月18日期間，招募共4,198名18歲或以上人士，進行抽血及問卷調查。參加者的年齡、性別及居住地點等特徵與本港整體人口分佈比例類似，當中4%人曾與確診者接觸、5%人曾接受隔離檢疫、50%人曾經接受檢測且結果呈陰性，67%參加者自2019年11月起不曾出現呼吸道或腸胃疾病症狀。

調查發現，有6名參加者被驗出體內有病毒IgG抗體，代表他們曾經感染病毒，佔整體參加者0.14%。當中5人曾經有歐洲旅遊史、曾有呼吸道症狀，及曾被隔離檢疫且檢測結果呈陰性；餘下1人則不曾外遊。

本港隱形患者不足2萬人 反映防疫追蹤措施有效

經統計學方式調整後，團隊推算，本港成年隱形患者人數介乎4,439人至19,659人。中大醫學院公共衞生及基層醫療學院教授黃至生表示，即使以最大隱形患者數字估算，全港總感染人數仍僅約3.3萬人，確診個案與隱形個案比例只達約1:2，參考外國類似研究，隱形感染比例可高達1:10或以上，遠高於本港比例，反映本港防疫及追蹤措施有效。

中大醫學院微生物學系系主任陳基湘指出，本港疫苗接種率較低，同時感染率亦較低，代表絕大部份市民未擁有抗體保護。他指，中大醫學院另一項研究初步顯示，111名參與研究的接種疫苗人士均已產生中和抗體，當中無人出現嚴重副作用，呼籲市民及早接種。

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