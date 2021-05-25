中共正傾全力籌備建黨百年慶典，各行各業爭獻新猷，令人莞爾的，既有殯葬協會的「共襄行業盛事」攝影比賽，又有佛學院的「跟黨走」主題演講。中共是無神論者，果然是百無禁忌，否則，豈能容忍百年慶典成為殯葬行業的盛事，又豈能容忍僧人舉辦超渡式的法會。

中國殯葬協會的通告稱，時值建黨百年之際，為展現行業風貌，激發殯葬從業人員愛黨愛國、愛崗敬業的政治熱情和工作積極性，以嶄新的恣態獻禮建黨百年，特舉辦「共襄行業盛事、獻禮建黨百年」主題攝影作品徵集活動。

殯葬行業盛事與中共建黨百年是甚麼關係？有KOL以「荒誕」二字稱之。北京知名記者高瑜也在Twitter說，記得文革之初，紅衞兵破四舊時，王府井老字號同陞和鞋帽店趕緊改名「東方紅鞋帽店」，反而招來紅衞兵砸店。紅衞兵的理由是「東方紅只能被偉大領袖毛主席所用，你們破鞋帽店也敢用？」中國殯葬協會在建黨百年之際要共襄行業盛事，不僅荒誕，與同陞和遭遇相比，該《公安六條》伺候。

《公安六條》是指1967年1月13日由中共中央、國務院頒佈的《關於無產階級文化大革命中加強公安工作的若干規定》，規定有六條，第二條是「惡毒攻擊罪」：「凡是投寄反革命匿名信，秘密或公開張貼、散發反革命傳單，寫反動標語，喊反動口號，以攻擊污衊偉大領袖毛主席和他的親密戰友林彪同志的，都是現行反革命行為，應當依法懲辦。」《公安六條》在1979年撤銷，惡攻罪隨之消失，但習近平新時代的妄議中央罪，被視為惡攻罪現代版。

至於舉辦「學黨史頌黨恩跟黨走」演講的閩南佛學院，可謂歷史悠久。這所佛學院1925年在廈門南普陀寺創建。其網站記載：「5月1日上午8點，閩南佛學院在南普陀寺講堂舉辦了『學黨史 頌黨恩 跟黨走』主題演講比賽，全院師生700餘人齊聚講堂，共同謳歌與讚頌黨的輝煌歷程和豐功偉績。」

實現宗教教義「一統」

法師們的演講的確精采紛呈。獲一等獎的是振斌法師，演講題目是〈沒有共產黨就沒有新中國〉，他誓言：「佛教僧青年應堅定不移的擁護中國共產黨。」嘖，這樣的演講如果不授予一等獎，佛學院的領導們豈不是要集體面壁思過？再看看其他獲獎演講的題目：〈中國共產黨——人民心中的菩薩〉、〈不忘初心頌黨恩〉。再聽聽演講的華麗句子：「悠悠百年，不過是歷史長河中的一滴水，卻融盡了中國共產黨艱苦卓絕的奮鬥歷程與殊勳茂績。」「歲月留下您艱苦卓絕的風姿，風雨在您的面龐上鐫刻，留下了苦難的風霜。」有網民揶揄，佛學院舉辦這場法會，是要為百年中共超渡嗎？

在中共的統戰名單上，五大宗教的七個全國性宗教團體（中國佛教協會、中國道教協會、中國伊斯蘭教協會、中國天主教愛國會、中國天主教主教團、中國基督教協會、中國基督教三自愛國運動委員會）的地位僅次於八大民主黨派（民革、民盟、民建、民進、農工黨、致公黨、九三學社和台盟）。同樣，這些宗教團體學習中共十九大精神、學習中共十九屆五中全會精神、學習黨史的新聞，與各民主黨派不遑多讓。閩南佛學院的演講比賽，只是宗教團體學習黨史活動的一個插曲。

官方新華社4月12日報道，各全國性宗教團體和中華基督教青年會、女青年會全國協會發出開展「愛黨愛國愛社會主義」主題教育的共同倡議，在宗教界系統開展「四史」學習活動，重點學習中國共產黨歷史，同時學習新中國史、改革開放史、社會主義發展史。

早在3月25日，中國天主教「一會一團」（愛國會、主教團）開辦黨史學習教育培訓講座，中國天主教愛國會研究室主任兼黨支部書記田悅陽主講，主題是「百年滄桑創輝煌：慶黨生、學黨史、感黨恩、守初心、擔使命」。在黨的光輝照耀下，佛教、道教、伊斯蘭教、天主教、基督教在中國的歷史都已消融，教義更堪稱合一：聽黨話、跟黨走。中共百年，尚未完成國家統一，反已實現宗教一統。

柳濁

自由撰稿人