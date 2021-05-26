立法會資訊科技界功能組別於2016年換屆選舉時爆出種票風雲，的士司機從業員總會（下稱的總）多名理事會成員及職員涉嫌以虛假專業資格及學歷資料，替約240人申請成為電機暨電子工程師學會（IEEE）香港電腦分會會員，並給予酬勞影響選民投票予指定候選人。其中的總幹事雷亞福與18歲中六兒子及胞妹承認串謀選舉舞弊提供行益罪，他們明知事件涉買票種票，仍分別在不同群組游說家人朋友參加計劃，務求選民不要投票給莫乃光，其中兒子更從每人1,000元酬勞中扣佣150元。

四名認罪分別是車房東主、的總幹事雷亞福（47歲）、胞妹雷偉芳（41歲）、就讀中六的兒子雷敬賢（24歲）及地盤工陳琪南（50歲）。雷氏三人共承認一項串謀在選舉舞弊提供利益罪，雷亞福及陳琪南另各承認一項在選舉舞弊中收賄罪。由於同案不認罪被告的案件預計在8月25日裁決，法官勞潔儀安排在同月26日聽取求情

勞官又指控罪嚴重，四名認罪被告應有心理準備會被判監，除非四人有很例外及特殊情況，現暫准四人保釋等候判刑，押後至同案其餘被告裁決。

被告：佢有錢收呢，叫投邊個咪投邊個囉

雷亞福、雷偉芳及雷敬賢承認串謀涉約於2016年4月14日至9月4日期間與其他身份不詳的人，串謀在2016年立法會換屆選舉中舞弊，無合理辯解下向約36人提供每人約1,000元利益，作為他們投票予某候選人的誘因。

案情透露，雷亞福與家人有一個微信聊天群組。2016年4月14日，他邀請3名胞妹申請成為「IT產業會員」，以獲取每人1,000元，名額40人，成為「IT產業會員」後須登記成為選民，並須在立法會資訊科技界的選舉中按指示投票，胞妹雷偉芳當時已指這是「買票」，雷亞福則指這應為「種票」。

雷偉芳知悉有關消息後，再將消息轉發至有其丈夫姐夫陳琪南在內的另一家庭微信名叫「觀音開庫」群組內，又提醒各人「政治嘅種票」須先想清楚才決定，且須投票給指定候選人。陳琪南表示願意參與，當時回覆：「唔怕啦！佢有錢收呢，叫投邊個咪投邊個囉，呵。」

雷亞福的兒子雷敬賢在同月知悉消息，遂在「想上大專食晒D女？加入我地健身大聯盟啦！」群組中通知同學友人，稱依計劃每人可得1,000元，父親給他10個名額，他會抽佣150元。

被告曾提醒收酬組員提防記者提問及偷拍

雷亞福與胞妹及兒子搜集36名人士的中英文姓名、身份證、地址電郵等資料，雷亞福再將有關資料製成清單，轉發給本案首被告的總會務總監李為民。

IEEE在2016年4月收到36人申請成為正式會員，選舉事務處亦收到36人申請成為資訊科技界選民的表格，惟36份表格都出現同一個錯字，即IEEE的英文全名「Engineers」及「Enginess」。

雷亞福在同年5月透過微信通知組員「有錢分啦」，雷偉芳及雷敬賢亦將消息通知夫家家人及同學朋友。首被告則分別於同年7月、8月將立法會資訊科技界組別候選人楊全盛的宣傳照傳給雷亞福及雷偉芳，指示成員要投票給楊，雷敬賢更稱不要投票給莫乃光。

四名被告2017年接受廉署警誡會面。雷亞福僅是車房東主，管理及維修的士；雷偉芳沒有資訊科技的專業，曾在群組提醒組員提防記者提問IEEE問題及被記者偷拍；雷敬賢當時剛完成文憑試，申請成為IEEE會員時仍是中六學生，間中協助父親維修的士，亦提醒朋友組員如遇記者提問便「cut線」；陳琪南則稱在內地未完成中三課程，曾任地盤工人。聆訊明天繼續。

【案件編號：DCCC707/19】

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