【本報訊】有市民去年4月疫情高峯過後，到旺角擺檔派發防疫物資，警員以違反限聚令為由票控當中四男三女。其中一名不認罪被告辯稱派發防疫物資可獲豁免被控，惟案件經審訊後，裁判官鄭念慈裁決指無任何證供支持被告曾在案發地點派發物資，因而斷定聚集與此無關，不接納被告說法，裁定罪成，判監14日、惟緩刑18個月。辯方表示將就裁決申請覆核。

傳票指被告陳昀耀（34歲）去年4月19日在西洋菜南街近奶路臣街無合法權限或合理辯解，參與受禁群組聚集。

官指無證據支持豁免

鄭官裁決指，現場有七人圍在一起面向長枱，相隔不遠，不可能剛巧聚集，必然是在公眾地方的群組聚集。雖然長枱上有口罩及噴液，及與防疫無關的政治宣傳物品，惟無任何證據支持他們曾在該處派發物資，或打算派發，加上沒有宣傳資料，也不見有市民排隊索取，因此肯定不可能是在當時派發，不接納被告提出的豁免理由。

鄭官指被告經審訊後裁定罪名成立，毫無悔意。涉案法例目的為防疫，多人聚集勢必增加疫情傳播風險，因此法庭量刑時必須考慮聚集的人數。本案涉及四男三女，另有約八人在警方到場前已離去，人數確不少。

雖然案中無提及被告觸犯限聚令有否加重疫情，但鄭官認為，禁止多人聚集的確可减低傳播風險。案中其餘六名被告早前均已認罪，獲罰款處理。

案件編號：KCFS500016/20