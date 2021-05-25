【本報訊】一名少女前年8.11在尖沙嘴警署外疑遭警方以布袋彈擊中右眼，嚴重受傷。有傳媒近日引述消息抹黑受害人，指她的眼部未有嚴重受損。《星島日報》一篇專欄更指控醫管局「一直任由謊言散播，實有包庇黑暴造假之嫌」，醫管局否認指控。

《東方日報》及《星島日報》相繼報道「爆眼少女」的行蹤，稱她去年9月已離港赴台灣。其中《星島》指，警方早已取得其醫療報告，雖未能完全確定傷勢因何造成，但據了解其眼球及內部組織未有嚴重受損，警方正追查她曾否參與暴動，一旦有相關證據將發出通緝令，同時調查「黑暴」勢力是否串謀隱瞞其傷勢及散播謠言，藉機煽動連串「還眼」暴力示威，矢言追究到底。

本報獲悉，當時「爆眼少女」受傷後被送院，的確診斷她右眼眼球爆裂，即一般所指的爆眼，包括包圍眼睛的鞏膜、眼前房及視神經都嚴重受損，軟組織腫脹。因撞擊力大，連眼睛周圍的骨、上頜竇、鼻與眼睛之間的篩骨都有粉碎性骨折，而且大量出血，當時並沒在眼內找到異物。

被指控包庇 醫管局稱失實

對於有傳媒展示受害人去年9月在機場「雙眼炯炯有神」，有眼科專科醫生指出，即使現時從外觀上見到傷者眼睛與常人一樣，不代表沒有曾經爆眼，「受咗傷醫生會做嘢，會縫番個傷口，好似隻手俾人斬咗一刀，都會縫番個傷口」。他續指，爆眼傷者的眼白可能會有疤痕，只是遠距離看不見，而且外觀無礙不代表視力沒受損，可能視力已永久受損及會提早白內障。

《星島日報》專欄「大棋盤」指控醫管局「包庇黑暴造假」，文章指稱：「面對如此重大的公眾利益，完全知悉爆眼女子情況的醫管局，竟然一直任由謊言散播，實有包庇黑暴造假之嫌。」

醫管局發表聲明回應稱，醫管局一直配合警方調查，並已依法向警方提供有關醫療紀錄。醫管局得悉當時事件已進入法律程序，醫管局與有關部門均須尊重及遵守有關程序的限制。醫管局對所有病人一視同仁，亦堅持尊重個人私隱的原則，以及有關法例要求，在未得到病人同意，醫管局或公立醫院不會向公眾或傳媒披露個別病人的具體臨床情況。對於有評論文章指醫管局包庇做假，刻意隱瞞個別病人情況，醫管局並不認同，亦重申並非事實。