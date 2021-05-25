【本報訊】科大學生周梓樂逝世半周年當日，防暴警以防疫為名，在旺角街頭荷槍實彈驅趕行街市民，其間疑有雞蛋從高處墮下，大批市民駐足圍觀。警方截停九人，票控他們違反當時生效的八人限聚令，其中兩人早前不認罪受審。裁判官梁嘉琪昨裁決指，督察聲稱現場人士爆粗罵警，惟辯方呈遞警方公開片段等證據卻不見有人罵警，加上無法排除兩被告僅路過現場，裁定兩人罪名不成立。

兩名被告陳姓學生（18歲）及廚師楊家榮（25歲）被控去年5月8日在旺角山東街40號對開參與被禁群組聚集。控方指兩人與現場人士聚集的共同目的，是用粗言穢語罵警員。兩被告審訊時均出庭自辯，陳供稱當日約了朋友，經過現場時市民起哄稱有人從高空掟雞蛋，他駐足向上望，希望盡市民責任助警方找出誰人掟蛋，一回頭卻被警員截停。楊則指購買遊戲機手掣後回家，前往巴士站途中經過現場，停步打算待警方清理人群才繼續前行。兩被告均指現場聽不到有人罵警。

辯方呈堂關鍵影片來自警頻道

梁官裁決指，督察李偉航供稱現場有人罵警，但他在辯方盤問時看過片段，承認片中沒有罵警內容，亦同意辯方所指，有車不依交通燈行駛，當時情況過馬路有危險，行人被迫塞在行人路上。

梁官指，案中關鍵是兩被告有否參與聚集，但對於聚集目的及情況等，控方除警員作供外沒有其他證據支持，法庭無法排除兩被告的辯解，惟指二人本身行為可疑。

辯方大律師郭憬憲為兩被告申請訟費。梁官質疑辯方在開審第一天才將涉案關鍵影片呈堂，辯方則指其中一段影片來自警方公開頻道，控方或警方理應知悉內容。最終梁官拒批訟費。

案件編號：KCFS500014、500018/20