爆眼少女近日遭媒體連番狙擊，《星島日報》昨日更在專欄以〈醫管局涉包庇『爆眼』造假案？〉為題選文，醫管局其後回應指，已依法向警方提供有關醫療紀錄，強調對所有病人一視同仁，堅持尊重個人私隱及有關法例要求，未得到病人同意，不會向公眾或傳媒披露個別病人的具體臨床情況。公共醫療醫生協會會長馬仲儀今早在商台節目中指，病人的醫療報告涉及私隱，作為醫生不會因新聞需要而將病人醫療報告公開給傳媒。

馬仲儀稱，醫療報告一般由病人申請，亦可能由執法或法律機構因應訴訟或保險的需要提出申請，並在病人允許下提供，由於涉及病人私隱問題，報告只應由病人或調查方必要參與的人檢視，不會公開予第三方，作為醫生亦不會因新聞需要而將報告公開予媒體，難以評論有關媒體如何得到該醫療報告。

她又說，醫療報告的內容是有關病人在醫管局醫院所有臨床事情，包括入急症室、病房治療及做手術等事宜，報告中會有醫生一些判斷，但強調醫管局醫護並非法證科專業，不同於法證的執法調查，在醫療報告未必有太具體答案，如病人身上損傷，醫療報告可能只會寫有由甚麼體積的外物造成，只有籠統形容，而不會具體指明是何種外物。她舉例指，除非病人體內在入院時有一粒子彈，報告才會提及。馬仲儀強調，醫療報告只會公正記錄整個醫療過程，如離開臨床判斷的資料則未能提供。

嘆工會「受靶」難覓人參與 料未來低調謹慎

另外，成立近20年、公立醫院兩大醫生工會之一的前線醫生聯盟（FDU）因未能找到新主席而宣佈解散。馬仲儀指其擔任的公共醫療醫生協會會長一職將於6月任滿，相信可以找到接任人選，工會可繼續運作。

她坦言，相信不只是醫生工會，很多其他工會都「好難行」，幹事及主席等屬「受靶位」，此時候不太多人想參與，若無人接任難以繼續運作。她指醫管局資方沒有給予任何壓力要工會解散，但很多時候工會為醫療事宜發聲後，被加入很多政治意見，發聲後屢惹抨擊，部份抨擊更十分惡意。

馬仲儀說，工會成員對會否違反國安法都感到相當擔憂，「花咗時間心機，無結果之餘仲有危機」，直言未來會保持低調及小心謹慎，希望留在工會的人會感覺到安全，強調對於必要發聲的議題都會有立場，但是否會主動出來大聲疾呼、保持曝光率，會是新一屆幹事會需要細心考慮，「就算唔犯法，你惹上某一啲人都會好麻煩」，不過工會的宗旨及立場都不會改變。

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