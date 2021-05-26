示威者前年響應「破曉行動」在各區堵路，當日警方在大埔驅散人群並拘捕兩男，在他們身上搜出士巴拿。兩男否認管有工具意圖作非法用途罪，今日受審。署理警長作供時同意，為保障未成年人權利，應先帶當時年僅17歲的被告男學生會見值日官，並讓他在家長陪同下搜身；惟他稱當日有大量示威者被捕，認為「情況不許可」，故先為男生「快速搜身」，並在其背囊內檢獲涉案士巴拿，然後才帶他見值日官。

兩被告依序為案發時17歲的男學生賴俊樂（19歲）以及廚師蘇駿賢（23歲），他們被指於前年11月12日在大埔安邦路與安慈路交界、即大埔藝術中心對出位置犯案。

開審前6天才補充供詞提及搜查涉案背囊 警否認忽然記起

署理警長A供稱，當日他與同袍接報往大埔超級城附近驅散示威者，其間制服及拘捕首被告，並檢獲一個黑色背囊。他將首被告帶返警署後，在訓示室為首被告搜身，並在該黑色背囊內搜出士巴拿及燒烤夾。及後他押解首被告見值日官，並展示檢獲的證物。

惟A在盤問下供稱，由於他當日隸屬特別戰術小隊、即俗稱的速龍小隊，故沒有進行即時的行動紀錄，包括警員記事冊。他又同意辯方所指，他於本案開審前6天才在第三份書面供詞中提到曾搜查涉案背囊；而他在首兩份書面供詞以至去年接受調查本案的警員查問時，完全沒有提及搜袋一事。

辯方質疑，為何A在事發一年半後才突然記起自己曾搜查首被告的背囊。A否認是「突然間」記起，解釋稱當日以涉嫌非法集結及蒙面罪拘捕首被告，故認為沒有必要在口供中列出搜查事宜。

A同意辯方所指，根據《警察通例》，警員進行搜身前，應先帶被捕者見警署值日官。惟他否認當日沒遵守程序，聲稱當日「情況不許可」，因警方拘捕了大量示威者，「好多人等見值日官」，他要先排除涉案背囊內藏有汽油彈等危險品。

警指先反手鎖上手銬再脫下被告背上背囊 辯方質疑無可能

辯方指出，見值日官是為了向被捕者解釋羈留權利。A同意，但不同意在首被告未知悉有關權利時搜身屬非常不公的做法，稱他當時只是作「快速搜查」，沒要求被告脫去外套。惟A同意，當時已知道首被告年僅17歲，而為了保障未成年人的權利，應先帶他見值日官，並讓他在家長陪同下搜身。

A亦在盤問下供稱，他在現場截停首被告後，先反手鎖上手銬，再脫下首被告揹在背上的黑色背囊。惟辯方質疑，A如何在首被告遭反鎖手銬的情況下脫去背囊？A聞言後更正，稱是先脫下背囊，再鎖上手銬。

辯方指出，A當日根本沒搜查首被告的背囊；他在開審前6天才補充有關證供，無非是為了增強證供。A不同意。審訊下午繼續。

【案件編號：FLCC1698/20】

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