【疫情何時了】

【本報訊】港府繼續為疫苗接種率全力「谷針」，當局將於後日起免費為持雙證程的內地居民打針，7月開始將計劃擴展至留港的免遣返聲請人及難民。有政黨人士關注當局用公帑補貼非本港居民打針，認為有關人士若無經濟困難，應收取成本費用。

疫苗開打邁向四個月，本港僅1,278,600人已打第一針，接種率仍不足兩成。特首林鄭月娥昨早出席行會前見記者表示，留意到內地打針速度上升得很快，目前已接種逾五億劑疫苗，相信內地會要進入內地的居民要接種疫苗，這亦是港府未來的工作重點。

港府昨午隨即宣佈疫苗接種計劃將覆蓋持雙程證留港的內地居民，只要毋須延期也可在逗留期限屆滿前完成接種兩劑疫苗的訪客，可於本周五起帶同有關文件到任何一間郵政局預約打針，但接種地點僅限29間社區疫苗接種中心，不包括私家醫生診所。

政府發言人解釋，政府不時收到在港的非香港居民接種疫苗的查詢和要求。由於疫情和兩地所實施的檢疫措施，持雙程證人士可能有特殊原因或困難，需繼續逗留在香港，例如照顧在港家人等，與合資格接種疫苗的香港居民同住，港府認為措施有助防止病毒在社區傳播。目前約4萬多名持有雙程證的內地居民留港，絕大部份持「探親」簽注。

政府亦準備為本港約1.3萬名免遣返聲請人及獲聯合國難民署確認的難民接種疫苗，料7月開打。

研公僕接種有假放

民主黨醫療政策副發言人袁海文認同政府為弱勢社群，如難民提供免費疫苗接種，但認為應向其他沒有經濟困難的非本港居民收費。袁又指，疫苗信心因人而異，不排除有人因「慕名」某種疫苗而來港打針，呼籲當局必須確保本地居民供應充足，「如果復必泰係好受歡迎，到時雙程證人士打晒，香港居民冇得打，咁係不能接受」。他續說，持雙程證人士經常往返內地，建議政府安排他們接種內地認可的疫苗，如國產的科興疫苗。

林鄭昨日預告未來會考慮讓公務員打針後享有假期、完成兩劑疫苗接種並過了14天的人士可豁免定期強制檢測。至於會否提供經濟誘因「谷針」，林鄭有保留：「我覺得唔係好適合由特區政府提出……越係用呢一種嘅手段由政府提出，可能仲有反效果。」

食物及衞生局表示，截至本周一，已運抵香港的科興及復必泰疫苗各約200萬劑，當中尚未使用的科興疫苗約105萬劑，復必泰疫苗則約84萬劑。目前庫存的復必泰疫苗的使用期限將於今年8月中屆滿，若接種量不足以抵銷庫存，將浪費珍貴的疫苗。當局留意到市民對復必泰疫苗的需求近期漸趨疲弱，相對於社區疫苗接種中心每日可接種超過四萬劑的處理量，市民平均每日在網上預約接種第一劑和第二劑復必泰疫苗只有約一萬劑量。

當局指全球疫苗供應緊張，為免浪費疫苗，政府會根據疫苗接種及預約趨勢，估算可能過剩的疫苗劑量，與藥廠商討如何處理預計未能於本年內今輪接種計劃或疫苗使用限期前接種的疫苗，包括延遲付運、不予付運部份批次疫苗，或通過世界衞生組織疫苗全球獲取機制等渠道捐予其他更需要疫苗的地方。當局又警告，由於疫苗生產、品質控制、運輸物流等程序需時，即使稍後市民對疫苗需求突然大幅增加，相關疫苗亦將無法在本年內獲得補充。