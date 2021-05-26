本港的接種率一直低企，行政會議成員、經民聯林健鋒早前提議向已接種兩劑疫苗人士送免費機票等「谷針」。機管局今日（26日）宣佈，將以大抽獎形式，送出6萬張機票予已接種COVID-19疫苗的香港居民及機場員工，以響應政府推動市民接種疫苗，其中供香港居民抽獎的機票有5萬張。參與者須於9月底前已接種疫苗，但未有表明是否需要打齊兩針才可參加。

機管局指，當中5萬張機票，將會送予9月底前已接種COVID-19疫苗的香港居民，餘下1萬張機票將送予於9月底已接種疫苗的機場員工。機管局會另外額外購買1,000張機票，以抽獎形式贈予同期已打針的機管局員工。

局方指，推動接種疫苗的機票抽獎送贈計劃預期於9月底截止，已接種疫苗人士須於計劃截止日期前報名參加，局方正與航空公司商討，計劃詳情將於稍後公佈。

機管局主席蘇澤光指，期望航空交通能盡快恢復，更多人接種疫苗是航空業早日復蘇的重要一環，故特意撥出額外資源，鼓勵機管局員工接種疫苗，希望能起牽頭作用，期望香港各企業及機構亦響應政府，推出不同奬勵形式，鼓勵員工接種疫苗。

林健鋒早前提建議

行政會議成員、經民聯林健鋒早前上周四（20日）主動向傳媒表示，建議機管局將早前斥資20億元購買的50萬張機票，預留部份予已完成疫苗接種的市民，亦建議酒店、港鐵、電影院等各大娛樂場所提供免費或優惠套票，予已完成疫苗接種的市民。

截至5月26日，約1,289,800名港人已打第1劑，佔全港人口17%；約934,300名港人已打第2劑，佔全港人口13%。

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