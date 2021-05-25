【本報訊】持續高溫，但為檢測肺炎病毒的戶外流動採樣站仍在運作。有採樣站員工投訴，近期因氣溫加上濕度高，每次身穿保護衣平均逾三小時，難以排汗猶如身陷「流動桑拿」，同事均冒着中暑風險工作。本報邀請醫學界立法會議員陳沛然體驗戶外身穿保護衣，結果極速「爆汗」，他建議僱主考慮增加休息次數。

現職採樣員阿欣（化名）表示，每日穿上全套保護衣物包括保護衣、頭套、面罩口罩上班，手套要「打孖戴」及每次採樣後更換，踏入酷熱天氣，經常有同事不適甚至嘔吐，「基本上每個同事都係喺中暑邊緣做嘢，我自己就試過頂唔順要休息，一除低衫可能突然涼咗，即刻心跳加速、頭暈」。他們每次要穿保護衣工作平均三個多小時，用膳或休息時除下，然後又再穿上工作。

記者日前去過各區戶外流動採樣站了解，當日氣溫逾32℃，部份採樣站設置小型座枱風扇、提供飲用水等，四方形帳篷三面有遮蔽，個別採樣站的採樣人員身上加裝迷你風扇降溫。

陳沛然倡增休息次數

本報邀請議員陳沛然試穿與採樣員相若的整套保護衣物進行熱力測試，嘗試比較流汗程度及量度前後體溫作參考。測試當日氣溫逾30℃，陳沛然穿上保護衣到戶外有遮蔭位置及烈日下走動前，其額探體溫為36.3℃，即耳探約36.8℃；穿上約20分鐘後，耳探為37.3℃，即約上升0.5℃，手套、雙水滿是汗水，口罩亦被汗水印濕。其後他在身上裝上小風扇，約10分鐘後，耳探為36.6℃，成功降溫。脫下保護衣物套裝後，其上衣完全被汗水浸濕。

他形容保護衣及手套等，令汗水「無位出到嚟，所以好似焗桑拿咁」。惟陳沛然強調不建議裝上風扇，因保護衣原意為「包住成個人」，「保護衣主要作用係減少飛沫或者空氣直接傳播，同透氣功能係完全相反」。

陳沛然建議，採樣站承辦商應安排員工每小時更換工作崗位，讓他們到陰涼位置休息喝水。

食物及衞生局表示，正更新流動採樣站在惡劣天氣服務安排，以及就室外人員於酷熱環境下工作指引徵詢相關部門意見，以供私營承辦商參考，確保工作人員安全，亦會和相關部門盡量物色有蓋位置。