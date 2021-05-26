年近五旬的貨倉鏟車司機，涉嫌自親生女兒12歲起多次非禮性侵，包括疑藉詞「我間房張床軟啲」引誘女兒同眠，再強行性交。司機被控非禮、強姦、亂倫等七宗罪，案件在高等法院開審。控方指被告在案發期間與妻子鬧離婚，兩人分居後，女兒因嫌母親給予零用錢太少，搬往與被告同住，被告涉嫌在新居侵犯女兒並使用「震蛋」性玩具。控方又指被告強姦親女時不用安全套，事後強迫女兒服用避孕藥。

被告面對一項非禮、兩項向16歲以下兒童作出猥褻行為、三項強姦及一項亂倫，總共七項控罪，涉於2015年至2019年9月犯案。其中一次強姦被指在內地福建省漳州市雲霄縣一間屋內發生，當時被告與女兒X回鄉度歲。其餘控罪發生在被告位於葵涌的兩處住所，一處是被告一家四口原本居住的地方，另一處則是被告與太太鬧離婚後遷入的新居所。

控方開案陳詞指，各次案發時，處所內只得被告與女兒X共處，X受侵犯時年僅12歲至16歲。非禮指控涉及被告疑對X稱「我間房張床軟啲、舒服啲」，要求X到他的睡房同眠，其間摸X的腰部並「越摸越上」，最後摸X胸部。X驚慌但「淨係識得震」，試過拍開被告的手但不果。兩項猥褻行為罪則指控牽涉被告疑迫X替他手淫及口交。

其餘控罪涉及四次性交，其中首次案發時，被告疑趁與X同床睡覺時脫去X褲子強姦，先用手指侵犯，再將下體靠近X私處磨擦，「磨下磨下就入咗去」。X只記得當時太驚慌，被強姦時沒覺得痛。被告最後在紙巾上射精。至2016年9月，X升讀中二後，被告涉嫌趁X晚上起床如廁時突襲強姦，從後脫去X褲子侵犯。因屋內仍有X的母親和哥哥在熟睡，被告要求X不要作聲或大叫。

福建強姦事件則發生於2019年農曆新年，被告與X一家回內地過年，X在晚飯喝了酒，準備就寢時被告開門入房，問X想不想與他「扑嘢」，繼而強行脫去X的衫褲強姦，X嘗試推開被告但不成功。該次案發後，X睡覺前會把房門鎖上。

最後一項亂倫罪發生在被告與太太分居之後，16歲的X與母親同住，但母親只給她很少零用錢，她每次開口要錢時，只獲母親給予50至100元。X有感生活壓力太大，無法應付開支，遂搬往與被告同住，「始終嗰個係自己嘅爸爸」。被告每月給X大約3,000至4,000元生活費。亂倫罪在2019年8月至9月間發生，被告與X性交時有使用「震蛋」性玩具。

控方指，被告強姦時沒有使用安全套，但強迫X服用避孕藥，X服食約兩至三個月，其後只是「扮食」欺騙被告。聆訊明續。

【案件編號：HCCC45/21】

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