【本報訊】因民主派初選案遭還柙的西貢區議會前主席鍾錦麟本月初宣佈辭去區議員職務後，西貢區議會昨舉行主席選舉，並由副主席周賢明當選。周賢明當選後指，今次不是一個開心的選舉，坦言「阿Ben（鍾錦麟）係同事心中永遠嘅議長。」

稱還柙鍾錦麟「永遠議長」

區議會秘書處昨在會上表示，由於只接獲周賢明一人競選主席，故宣佈周賢明直接當選。周賢明當選後即簽信件辭任副主席，並主持會議，指自己是在沒有掌聲下當選主席，因同事也知道今時今日的心情和社會情況如何，稱不少人形容身邊很多朋友如今「落難」。

周賢明又說這次不是開心的選舉，坦言「阿Ben（鍾錦麟）係同事心中永遠嘅議長」，亦不如部份前議員所說「恨咗（做主席）好耐」，強調如果「恨咗好耐就唔需要咁多考慮同掙扎」，直言今次不是自己「走前」做主席，「大家知我平日鍾意企後面，但今次都要行前，因為側邊嗰個冧低咗，希望大家扶住我，我哋大家一起並肩同行。」周又承諾其主席任期只會到今年底，希望屆時與其他議員溝通，協商職位安排。

至於周賢明辭任副主席的空缺需要補選，秘書處原本建議下月初開會選舉，但有議員提議本周五進行，最終過半數人表決同意下，決定周五召開特別會議選副主席。

周賢明由1991年起擔任區議員，在區議會選舉中連續當選八次，是連續在任時間最長的西貢區議員。