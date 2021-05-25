【本報訊】消防員被告蕭志成被指2019年10月31日在旺角太子道西，向便衣偵緝警員15625賴展源的胸口批踭，及管有一把萬用刀，被控襲警及管有適合作非法用途工具兩罪。裁判官劉淑嫻昨裁決指，案發於電光火石間，不能排除被告與賴的身體接觸純屬意外，裁定襲警罪脫，但當日旺角多處有人堵路及縱火，被告管有萬用刀可在破壞公物及警民衝突中使用。

被告曾投訴警署內被打

劉官接納大部份警員證供，惟認為首先發現被告的警署警長梁世昌，其書面供詞與庭上作供的版本不同，不肯定他是否觀察到當時情況，拒絕接納他的證供。至於報稱受襲的賴，審訊時聲言被告欲衝向他，劉官質疑此說為個人臆測，不接納這點，惟接納賴的其他證供。

有關襲警罪，賴聲稱被告奔跑時向他的胸口批踭，使他肋骨觸痛。劉官指賴身穿便衣，別人不易認出其警員身份。賴聽到叫聲後轉身，才見到被告向他跑來，二人只相距三至四步，劉官認為賴停步及轉身並非被告所能預計，案發時間又只有一至兩秒，在電光火石之間，被告或是反應不來才撞上警員，有意外成份。

另一控罪指控被告褲袋內藏萬用刀，劉官指萬用刀內有不同工具，加上被告全身的裝束且有勞工手套，案發期間旺角多處亦有人堵路及縱火，認為涉案工具可用作非法用途，包括破壞公物及用於警民衝突，裁定他管有非法用途工具罪名成立。

被告事發後向警方投訴，指被捕後與會見值日官之間，曾在警署被警員命令面壁蹲下，其間遭人從後襲擊後腦及掌摑左臉一巴。