【本報訊】本報獲悉，被指「偏離編輯管理機制」的節目《議事論事》將由曾任電台部中文台台長的何重恩接手，節目將暫停至少兩周，直至另行通知，原本六四正日播出的集數暫停，惹來內部懷疑編委會刻意對節目出手，「令佢哋正日冇得做六四」。

傳出被送律政司研究會否觸犯國歌法的《鏗鏘集—保釣》，據了解，該集訪問了保釣人士羅堪就，他在播出國歌時流淚。

《鏗鏘集》訪馬宣立或被抽

《鏗鏘集》另有一集節目專訪資深法醫馬宣立，但呈交多時仍未決定抽起或批准。據了解，編委會約兩周前將此集送到上月才空降港台擔任「特別支援」的兩名通訊辦前主任審查，指該集節目或違電視業務守則。消息指，馬宣立曾在節目中就陳彥霖和周梓樂案發表意見；據立場新聞報道，本身是馬來西亞華僑的馬宣立在訪問中解釋姓名源於父母希望紀念馬來西亞「宣佈獨立」。

曾任電台部中文台台長的何重恩退休不久獲港台「翻閹」，出任總節目主任（特別職務）。他早前在個人社交媒體上載由港台顧委會主席林大輝任主持的節目花絮照，照片中前特首梁振英、廣播處長李百全及副處長馮建業等人豎起拇指留影。今年在港台舉行的五四升旗禮亦是由何重恩製作。

港台回覆僅重申節目內容及播放安排屬內部編輯事宜，不作個別評論，港台編輯自主，希望各界尊重港台的編輯決定。