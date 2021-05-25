今年暑熱提早殺到，未到6月已熱到爆，炎熱天氣易令人𤷪𤺧煩躁。中醫師表示，當暑氣入侵身體，會令人有熾熱感、容易疲倦及出現「唔夠氣」的情況，更可引致肝火及心火變得旺盛，特別是經常夜睡、嗜辛辣食物及壓力大人士，可出現「情緒中暑」問題。中醫建議，進食冬瓜、苦瓜清熱或解暑，焗茶飲有助生津補氣，趕走暑氣帶來的影響。

天文台早前預計本港今年的全年平均氣溫會較正常高，註冊中醫師彭明慧指出，外出氣溫高，加上市民要戴口罩，在又焗又大汗的情況下，會更耗傷身體的津液。中醫認為「氣隨汗脫」，意思指出汗太多，會令身體的氣流失。在大熱天時，當暑氣入侵身體，會傷津耗氣，令人感到熾熱、唔夠氣的現象，包括感到口乾、容易攰、氣短乏力等症狀。尤其要經常在外勞動工作，或參與戶外活動的人，可能在外暴曬一天過後，出現上述的情況會更明顯。

中醫常提及的暑氣「傷津」，當中的津是指身體所需要的水液，當體內水液不足，火就會隨之而變多，誘發肝火、心火旺盛的問題。彭舉例，偶爾會見到街上的陌生人，在大熱天時與別人因為輕微碰撞或排隊等小問題而發生口角，這些都可能反映當事人心情暴躁，有機會與肝火、心火等火氣重有關，屬於「情緒中暑」。譬如經常夜睡唔夠瞓、工作壓力大、因疫情反覆感到焦慮及緊張的人，會有肝鬱化火問題，他們遇上暑氣，體內火氣便容易一觸即發。另外，在中醫理論上，心與夏天相對應，暑天會入心經，故特別容易耗傷心津，令人出現心煩意亂、口苦口乾、小便澀痛及瞓得差等心火盛的表現。

減吃辛辣防暑氣旺盛 少飲凍飲減脾胃傷害

要提防暑氣和火氣旺盛，建議減少或避免吃辛辣食物，如麻辣米線、麻辣火鍋及煎炸食物，以免火上加油；忌過度進補。當身體狀態不好的時候，更要多爭取時間休息，減少夜睡習慣。凍飲凍食容易損傷脾胃，宜盡量少吃，若必要喝凍飲，可於中午陽氣最旺盛的時候，減少對脾胃傷害。無論是工作抑或閒暇，進行戶外活動期間，都要做足防暑準備，例如使用闊邊帽、毛巾、穿着吸汗和通風的衣物，口罩滿佈汗水，不妨多替換；其間要多飲水，補充流失水份；萬一感到頭暈、頭痛不適，要到陰涼處休息，不要勉強身體。

近年坊間不少地方如超市都會出售新鮮人參，彭稱，新鮮人參有補氣作用，屬平補食材，不妨配合陳皮、蜜棗，用來煲雞湯或瘦肉湯。至於花旗參同時可生津兼補氣，尤其適合一些進行了體力勞動工作，或戶外活動的人飲用；本身容易攰、容易出汗人士日常也可飲用。推介焗飲「雙花蓮芯茶」，有助生津補氣、瀉火寧心，材料有花旗參、燈芯花及蓮子芯。煲飲「陳腎冬瓜祛濕湯」，有健脾養胃、理氣袪濕功效，一家大細都適合飲用，可每星期煲飲1至2次。夏天要消暑可多用冬瓜、老黃瓜煲湯，可祛濕及增加津液。苦瓜有清熱瀉火、降心火用途，可用來煲湯、榨汁及家常煮餸。

【雙花蓮芯茶】

功效：生津補氣、瀉火寧心

適合人士：尤其煩躁不安人士

材料：花旗參及燈芯花各2錢、蓮子芯半錢

做法：材料沖洗後，連同300毫升熱水焗10分鐘

【陳腎冬瓜祛濕湯】

功效：健脾養胃、理氣袪濕

適合人士：一家大細適合，但痛風人士不宜，可每星期飲1至2次

材料：冬瓜2斤，炒扁豆、赤小豆及新鮮粟米鬚各2両、陳皮2片、陳腎4個及瘦肉半斤。

做法：冬瓜洗淨切件，炒扁豆及赤小豆浸泡1小時，陳皮浸軟去囊，瘦肉及陳腎汆水。所有材料及3公升水，用大火煲滾後，轉細火煲2小時即可。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）