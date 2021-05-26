建制派全面主導的議會開始恢復二讀辯論涉選舉改革修例，立法會成建制陣營唱好修例平台，民建聯、經民聯、自由黨議員都表明支持，建制派「班長」廖長江更形容今次改制是具香港特色的民主制度，呼籲市民不要「抱殘守缺」、懷疑或抗拒選制改變，「自絕於新民主大道」。

立法會下午1時多起恢復二讀《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》，不論支持或反對改制陣營均沒有人在場外請願示威，而場內因不少建制派要發言表態支持，政圈預計法案於明日傍晚可以三讀通過。

審議改制草案的法案委員會主席廖長江發言時表示，香港選舉制度過去被「別有用心的反中亂港分子」利用，意圖多方面癱瘓議會，掠奪香港的管治權，令中央出手訂立《國安法》和完善選舉制度，由制度的根本撥亂反正，令一國兩制行穩致遠。

他引述有逾200萬人聯署，認為足證香港主流民意支持修例，告別困擾本港多年的政治泥沼，重新聚焦經濟、民生。他更稱，雖明白社會上對選舉改制有保留，但希望市民不要被情緒帶動，形容今次修例是具香港特色的民主制度，呼籲市民不要對選舉改制抱殘守缺、懷疑和抗拒選制改變，「自絕於新民主大道」。

田北辰稱今日為香港選舉史上最重要一日

其他建制派政團相繼發言力挺改。身兼港區人大代表的實政圓桌田北辰形容，今日是香港選舉歷史上最重要一日，謂直選議席減少有機會無法連任，但認為要「大局為重」，「議會基本上停滯不前，解決（香港的深層次問題）依啲嘢，比我個人連任遠遠重要得多」。

民建聯主席李慧琼覺得改制可提升民主質量，包括落實「愛國者治港」、排除「政治極端份子」於管治架構外、擴大議員和選委會代表性。其黨友劉國勳又多次重申改制是「合憲、合法、合情、合理」，強調中央對香港有全面管治權，並斥責「污衊」、製造不實事端的人要收手。

身兼行政會議成員的新民黨葉劉淑儀就指，今次改制值得《香港誌》紀錄，並指近年香港民主發展「走錯路」，斥責前港大教授戴耀廷為「瘋狂學者」、「種下動亂種子」，而外國政府更無理指責北京修改《基本法》附件一、二有違《中英聯合聲明》，重申北京政府並沒要推行民主普選，也沒提及立法會組成的辦法，香港選舉制度是屬中央政府管轄範圍，有關破壞一國兩制及自治的言論是毫無理據，值得被譴責。

身兼基本法委員會委員的經民聯梁美芬則稱，「完善」選制才可落實「一國」和「兩制」，相信改制可提高管治團隊及從政者質素，包括反對派的理性聲音，歸咎區議會被高度政治化及「家嘈屋閉」，中央才不得不出手。

選舉改制增選委會、立會議席 區議會被剔除在外

今次港府提出的修例於上月14日在立法會首讀，涉及修訂8項主體法例及24項附屬法例，以落實人大常委會修訂《基本法》附件一及二的決定，修改特首及立法會產生辦法。新選舉制度下，特首選舉委員將會由1,200人增至1,500人，分成5大界別，並新增全國性團體香港成員代表、同鄉組織、地區組織等分組，但117個區議會代表選委議席被全面取消。

至於立法會議席由70席加到90席，當中直選議席由35席萎縮至20席，選區則由5個加至10個，改用雙議席單票制，功能組別也被減至30席，6個與區議會有關的議席同告被取消，並重設40個選委會議席。而參選各類選舉的人要成功入閘，都要先取得選委會5大界別各界別提名，以及通過資格審查委員會的審查。

相關法案委員會上月17日舉行首次會議開始審議，合共舉行10次會議就完成審議。政府在諮詢議員後，也提出369項修正案。

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