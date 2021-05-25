【本報訊】青葵公路發生炮彈飛車驚險車禍，一輛私家車疑天雨路滑切線失控，撞翻一輛密斗貨車，私家車鏟壆後飛起，直墮20米下橋底，壓毀一輛棄置私家車，繼而起火，兩車司機均告受傷送院，其中險死私家車司機，目前傷勢嚴重。有專家估計，私家車墮下撞擊力高達2,000磅，幸壓上「死車」車頂時有卸力作用，司機才得以保命。

切線失控狂撞貨車

昨清晨約5時，姓陳（22歲）司機駕駛一輛日產私家車沿青葵公路往荃灣方向行駛，至荔枝角公園對開橋面，疑天雨路滑切線失控，猛撼一輛運送水果的密斗貨車，姓曾（44歲）貨車司機扭軚閃避不成，撞及欄杆全車翻側。

日產私家車餘勢未止，鏟上約一米高石壆後飛起，撞斷石壆上約三米長欄杆，如炮彈般飛落約20米下橋底，四輪朝天壓着一輛棄置私家車車頂。

陳負傷爬出，車身毀爛，未幾冒煙起火焚毀，消防員到場將火撲熄，兩車燒成爛鐵，陳頭部受傷，由救護車送院，傷勢嚴重。至於姓曾貨車司機被困車內，由消防救出，敷治後出院，並無大礙。

英國機械工程師學會院士盧覺強表示，私家車由橋面墮下20米，其撞擊力高達18.3噸，司機要承受近2,000磅撞擊力，猶幸不是直墮硬地，兩部車都有卸力作用，令司機得以保命。

盧覺強指出，私家車墮地時反轉壓在另一輛車的車頂，兩部車車頂凹陷，加上車胎有彈性，形成三重緩衝減少衝擊力，而事主佩戴安全帶將身軀「吊一吊」，又可減輕撞擊造成的傷害。他相信如非壓住廢棄車，而是直撞地面，私家車將承受近45.8噸撞擊力，恐凶多吉少。