本港疫苗接種率持續偏低，政府昨聲稱可能延遲付運、不予付運或捐出部份未抵港的疫苗批次。食衞局局長陳肇始今再稱，藥廠及世衞會視疫苗接種的反應決定分發疫苗劑量，由於本港疫苗猶豫情況十分嚴重，下一輪採購談判中，取得的疫苗劑量可能受影響，未知能否足夠全民接種。陳又指，會視疫情發展及疫苗接種計劃進度等，於第二階段「疫苗氣泡」進一步放寬食肆和其他處所的營運限制。

陳肇始書面回覆立法會質詢時表示，由於全球疫苗供應持續緊張，預計藥廠及世衞會考慮本港今輪接種計劃的反應，決定本港在其全球疫苗供應策略中可獲分發的疫苗劑量。由於本港疫苗猶豫情況十分嚴重，已採購疫苗有明顯機會過剩，政府於下一輪與藥廠的採購談判中，未必可以取得如今輪洽購般理想的成果，現階段未知能否採購足夠全港市民接種的疫苗劑量。

仍有106萬劑科興77萬劑BioNTech已抵港未使用

部份疫苗在今輪接種計劃或使用限期前，可能未及接種，陳指，為免浪費疫苗，政府會與藥廠商討如何處理，包括延遲付運或不予付運部分批次疫苗，或通過世衞等渠道捐予其他對疫苗更有需要的地方。現時已抵港的各200萬劑科興及BioNTech疫苗，分別已使用94萬劑及123萬劑，政府將配合疫苗接種計劃進度，按照採購協議安排，將餘下疫苗分批運送到港。

陳稱，現時本港疫苗接種率仍遠低於可達致群體免疫的水平，一旦出現新一波疫情，不足以形成保護，認為本港接種率仍有很大進步空間。她指，各地民眾接種疫苗意願受眾多因素影響，難以直接比較，稱本港疫情控制較理想，市民自覺感染、重症及死亡風險不高，接種疫苗意欲反而不大。

疫苗氣泡第二階段擬進一步放寬食肆處所營運

對於已實行近一個月的「疫苗氣泡」措施，陳肇始稱會視乎疫情發展、接種計劃的進度、及第一階段措施的落實情況，檢討及調節有關細節，考慮於第二階段「疫苗氣泡」進一步放寬食肆和其他處所的營運限制，政府會與業界保持緊密溝通。

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