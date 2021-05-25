新選舉方案僭建候選人資格審查委員會（資審會），政治審查特首、特首選舉委員會及立法會參選人資格，而資審會成員由特首委任，令外界關注在特首選舉時有利益衝突之嫌。熱血公民鄭松泰曾在法案委員會上要求，當局應列明資審會成員不能參選，惟政府未有採納意見，任由漏洞繼續存在，他質疑當局拒聽其意見，是為免限制特首尋求連任的機會。

資審會綜合選舉主任及香港國安委意見

根據「完善」選舉制度草案，資審會綜合選舉主任及香港國安委意見，決定候選人提名是否有效。向來負責審查參選人資格的選舉主任，日後只負責判斷候選人一般參選條件，例如國籍、年齡、香港永久性居民身份、犯罪及破產紀錄等；國安委則按警務處國家安全處審查情況，判斷候選人是否符合「擁護《基本法》、效忠香港特區」的法定要求，然後向資審會提交審查意見書。參選人不能就資審會作出的決定提起訴訟，意味資審會操縱參選人能否入閘的生殺大權。

立法會審議「完善」選制草案期間，港府提出修正案，列明資審會人數由原先最多5人增至8人，包括特首委任的主席和2至4名官守成員，以及1至3名非官守成員。而特首需要為資審會組成向中央政府備案，否則可視為沒有遵守法定要求，受到法律挑戰。

政府拒明文規定資審會委員不能角逐特首

外界質疑，盛傳有意連任的特首林鄭月娥，有權委任資審會成員，擔心會出現「自己審查自己入閘」，或透過資審會排除潛在對手。

鄭松泰在一次的法案委員會中就提及，反貪是選舉改制的重點議題，促請當局在條例中明文規定尋求連任的特首，不能出任候選人資審會成員，而資審會成員也不能參選特首。惟政制及內地事務局局長曾國衞說，特首已經公開承諾，競爭連任的話會避席國安委涉及的相關會議，相信已足夠令公眾「放心」，在之後也未有提出任何相關修訂。

鄭松泰：未在立法層面作承諾是「唔想封殺任何可能性」

提到政府未有處理利益衝突的問題，鄭松泰接受《蘋果》查詢時指出，即使林鄭曾宣稱無人可隻手遮天，若尋求連任便不會參與資審會討論等，仍不足以令公眾信服。他重申當局應將有關承諾白紙黑字寫在法例上，又估計政府未有在本地立法層面作出承諾，是「唔想封殺任何可能性」，以免限制了現任特首尋求連任的機會，「唔想寫到咁死」。

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