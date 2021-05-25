【本報訊】47名民主派人士被控串謀顛覆國家政權罪，當中大部份人正被還柙。前學民思潮發言人黃子悅的fb小編指，早前黃的限聚令案件已撤控，「再次證明濫權、濫發告票嘅指控絕非子虛烏有」。本土抗爭派政治人物鄒家成，感謝大家支持石牆花的「十萬火急」聯署，為牆內手足發聲。

黃子悅盼修畢學士課程

黃子悅fb小編發文指黃的限聚令案件能夠撤控，「係純粹『好運』」，「不會認為咁小嘅事，到最後撤咗控就叫所謂『贏咗』」。黃在空閒時會讀書，從精神層面增進自己，她寄語「希望大家都唔好太沉迷喺娛樂。睇完造星，都要繼續做自己粒星，好好裝備自己」。

另外，有指黃在獄中一直關注學業，現希望校方能酌情讓她修畢只剩下半個學期的視覺研究文學士課程。

赤柱監獄還押的鄒家成感謝大家聯署為牆內手足發聲，fb小編指「佢話裏面真係好熱，倉內只有一把轉吓轉吓嘅風扇，每日只可以沖一次涼，不禁慨嘆『一日可以沖兩次涼其實真係好幸福』」。細心的小編還留意到鄒穿着一件「睇落都幾熱嘅底衫」，「原來係因為件灰色囚衣非常粗糙，所以咁熱都要着住件底衫喺入面。」

日前旺角東區議員林兆彬到荔枝角收押所探望手足，他表示「女仔冇得裸露上身，全年都要着長褲，夏天非常辛苦」，希望大家多關注女子監獄的情況。