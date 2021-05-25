今年5月熱到「焫着」，天文台多日發出酷熱天氣警告及熱夜紀錄，疫下更新增一個中暑風險較高工種——身穿全副保護衣的戶外流動採樣站員工。有現職人士求助，指近期因氣溫加上濕度高，每次身穿保護衣平均逾3小時，難以排汗猶如身陷「流動桑拿」，令同事近乎於中暑邊緣工作。醫學界議員陳沛然受邀實測，體驗戶外身穿保護衣極速「爆汗」，建議僱主考慮增加休息次數；有專家亦提醒，若於採樣站使用小型坐枱或掛腰風扇，要小心風向以免增加傳播風險。

酷熱天氣加保護衣 採樣員流汗難揮發如「流動蒸籠」

每逢酷熱天氣，職業安全問題令人關注，根據勞工處的「酷熱環境下工作預防中暑」單張，較易患上與高溫有關疾病的職業包括地盤或修路、洗燙、廚房、搬運、戶外清潔工人等。不過，今年清單或要再添一員，自去年當局因應疫情，按檢測需要於全港各區設立流動採樣站為強制檢測或特定群組人士檢測，視乎外判商做法，部份使用採樣車，亦有多個戶外場地主要於帳篷內採樣，一身防護衣物遇上酷熱天氣，頓變「流動蒸籠」。

同事「熱到嘔」 脫保護衣「突然涼咗」即心跳加速頭暈

現職採樣員阿欣（化名）指，每日上班就穿上全套保護衣物包括保護衣、頭套、面罩口罩，手套要「打孖戴」及每次採樣後更換，當踏入酷熱天氣，經常有同事不適甚至嘔吐，「基本上每個同事都係喺中暑邊緣做嘢，我自己就試過頂唔順要休息，一除低衫可能突然涼咗，即刻心跳加速、頭暈。」

阿欣續指，每次要穿着工作平均3個多小時，用膳或休息時除下，然後又再穿起保護衣工作，她希望可改善工作環境，例如移到室內或組合屋，「好似地盤啲寫字樓咁。」

記者日前分批到各區戶外流動採樣站視察，當日氣溫逾攝氏32度，發現各站設備方面有些分別，部份設置小型座枱風扇、提供飲用水等，而四方形帳篷三面有遮蔽，視乎角度有時太陽會照射到帳篷內側；數個站內均有採樣人員亦在身上加裝迷你風扇降溫；有指有採樣人員於保護衣手袖位置剪洞散熱，但記者於現場未有發現。

醫學界議員實測戶外着保護衣 極速爆汗「好似焗桑拿」

本身是醫生的醫學界議員陳沛然受記者邀請，身穿與採樣員相若的整套保護衣物進行「熱力測試」，嘗試比較流汗程度及量度前後體溫作參考，而陳本身有於烈日下踢足球經驗，自言身體較為耐熱，測試前亦有足夠休息以作準確。

測試當日氣溫約攝氏30多度，陳沛然穿上後於戶外有遮蔭位置及烈日下走動，即與採樣員相若工作環境。穿上前，其額探體溫為攝氏36.3度，耳探約36.8度；穿上約20分鐘後，耳探為37.3度，即約上升0.5度，可見手套、雙水滿是汗水，口罩亦可看到明顯被汗水印濕；其後於身上裝上小風扇，過了約10分鐘後，耳探為36.6度，成功降溫。脫下保護衣物套裝後，其上衣完全被汗水浸濕。

不過，陳沛然強調不建議裝上風扇，因保護衣原意為「包住成個人」；形容保護衣極具「保溫作用」，平日於醫院亦會穿上同樣裝束，但戶外與室內環境當然有很大分別，穿上後「第一分鐘都開始滴緊汗」，而防護與散熱功能猶如先天上互相矛盾，「保護衣主要作用係減少飛沫或者空氣直接傳播，同透氣功能係完全相反」。陳續指，保護衣及手套等，令汗水「冇位出到嚟㗎，所以好似焗桑拿咁」。

用風扇避免直接由被採樣人士吹向他人

對於如此工作環境，陳建議若可每小時更換工作崗位，令員工到陰涼位置休息喝水會較好，但亦明白僱主有人手等考慮，建議盡量多與僱員商討。陳亦提醒戶外工作人士要留意有否中暑症狀，初期包括非常口渴，以至頭暈作嘔，若真的中暑有機會神志不清、肢體痙攣，甚至昏迷不醒。

至於使用風扇及保護衣剪洞會否增加傳播風險成防疫漏洞，呼吸系統專科醫生梁子超指，使用時要小心擺位，最重要應避免有風直接由被採樣人士吹向其他人，「如果（風扇）喺腰佗住、吹背脊，問題應該唔大；而（保護衣）面向病人嘅地方都易受到正面污染，就唔應該喺度剪任何窿」。梁建議，相關人員可穿上「冷凍衣」之類降溫，盡量使用室內場地，若只能於戶外就考慮採用可裝上冷氣的「貨櫃仔」。

勞工處：已編寫預防中暑指引供僱主考慮

本報就流動採樣站工作環境有否指引查詢當局，食物及衞生局回覆指，正更新流動採樣站在惡劣天氣服務安排，以及就室外人員於酷熱環境下工作指引徵詢相關部門意見，以供私營承辦商參考，確保工作人員安全，亦會和相關部門盡量物色有蓋位置。就衣著方面，局方指承辦商須按衞生署建議及指引，實施各項感染控制措施，當值人員會獲提供足夠保護裝備以減低病毒傳播風險。

勞工處回覆指，編寫了《酷熱環境下工作預防中暑》指引及《風險評估核對表》，供僱主考慮工作間溫度、濕度、空氣流動、工序性質和工作量等不同因素，以評估僱員在戶外工作時中暑風險及採取適當預防措施。處方續指，會於酷熱天氣時會發出新聞公報等，提醒採取措施預防中暑，包括多飲水或含電解質飲品、穿着淺色通爽衣服等，「提醒工友多留意身體有否出現與高溫有關疾病症狀，並在發現症狀時立即到陰涼處休息和飲水，同時通知主管以作適當的跟進」。

處方亦指，按《職業安全及健康條例》第509章及《工廠及工業經營條例》第59章，規定僱主須在合理地切實可行範圍內，確保僱員安全及健康，包括考慮中暑風險及採取適當預防措施；僱主若違反規定，一經定罪，最高罰款50萬港元和監禁6個月。

此外，相關附屬規例亦規定工作地點負責人，必須為僱員提供足夠飲用水，違反規定一經定罪，最高罰款1萬港元。

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