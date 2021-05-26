物業管理經理去年10月初在元朗醉酒後，將市民豎立於街頭的8支國旗及1支區旗扯下，遭巡警發現拘捕。經理今於屯門裁判法院承認侮辱國旗及區旗兩罪。裁判官水佳麗批評被告的行為極之愚昧，不尊重自己國家的旗幟，亦即不尊重自己身為中國人及香港人的身份，惟考慮到案件不涉群眾聚集或影響社會安寧，相信被告只是酒後一時任意妄為，故先索取背景及社會服務令報告始作判刑，並准被告保釋候判，但強調不排除即時監禁的可能。

被告黃卓傑（38歲）被指於去年10月3日在元朗安寧路近燈柱FB3333，公開及故意以毀損的方式侮辱8支國旗，並且公開及故意以毀損的方式侮辱區旗。

案情指，去年10月3日凌晨1時許，兩名警員在元朗安寧路附近巡邏，看見被告走到插滿國旗的欄杆旁邊，雙手扯脫其中一支國旗的尾部，然後把國旗扔到橋下明渠。

因工作壓力養成酗酒習慣

被告之後繼續向前行，再扯脫7支國旗並扔到地上，然後再扯脫一支區旗，並將區旗放進褲袋。警員在保輝徑及安寧路交界截停被告，在其右前褲袋中搜出區旗。警誡下被告表示因政見及喝了酒，「經過見到支中國國旗，嬲嬲地扯咗落嚟掟落坑渠同地下發洩」，他又表示原本打算把褲袋中的區旗扔進垃圾桶內。

辯方求情指，被告過往無刑事定罪紀錄，大學畢業於物業測量系，現職物業管理工作。辯方呈上由被告家人及朋友撰寫的求情信，均形容被告是個值得依賴、正直、樂於助人及無機心的人。

家人信中透露，被告自小受其父負面情緒影響。父親早年去世後，身為長子的被告一直努力工作供養母親。而被告朋友的信件亦提到，被告積極戒酒和處理情緒問題。被告又曾在一名女友人不幸過身後，挺身而出照顧該朋友遺下的小孩。

辯方形容被告成長艱難，讀書時間家境貧困，但他努力工作，早幾年更有升職成就，其上司亦認為他有很好的工作態度，惟在時間管理上可有所改進。不過，被告同時因工作壓力養成酗酒習慣，甚至犯下本案。

被告事後已非常後悔，更決心改善酗酒問題，故參加了戒酒及情緒輔導課程，而報告均顯示他已經成功戒酒。被告明白犯下本案已令家人朋友擔心，亦相信很大機會因判刑而令工作不保。

須向製作及放置旗幟市民賠償

水官認為被告的行為極之愚昧，指他不尊重自己國家的旗幟，亦即不尊重自己身為中國人及香港人的身份。她又認為政見不須用犯法行為來表達，並引述上訴庭早前裁決，指自由表達的權利並非絕對。水官續指，一國兩制有基本重要性，保護國旗區旗不被侮辱是重要目的。

不過，水官考慮案件不涉及群眾聚集，亦無影響社會安寧，相信被告只是酒後的一時任意妄為，並非有預謀。另外，被告並非貶損政府建築物的國旗及區旗，亦不是非法取得該些旗幟。

水官續指，去年3月社會運動已因疫情變得平靜，社會恢復理性和平。雖然被告的行為仍是不可接受，但相比羅敏聰燒國旗的案例，本案並非最差情況。

水官考慮被告有正常職業，接納其酗酒情況已有改善，求情信亦反映被告獲家人的支持，且朋友亦有良好評價，因此水官願考慮較寬鬆方案處理，先為被告索取背景及社會服務令報告，押後至6月9日判刑，被告准以原有條件保釋。

惟水官強調，判刑須有阻嚇性，以令這些行為不會再在社會出現，故不排除有其他判刑可能，包括即時監禁。另外，由於該些豎立在欄杆的國旗及區旗是由一些市民自發製作及放置，故被告亦須向相關市民賠償共1,080元。

【案件編號：TMCC530/21】

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