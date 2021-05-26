政府上周將涉及區議員宣誓的條例草案刊憲生效，先後有區議員表明因拒宣誓而請辭。東區區議員曾因瑩今在Facebook表明自己不會宣誓，更不會為保住議席而「自我禁聲、自我審查，甚至要背棄自己的良心」因此日前決定辭職，其辦事處將於本月31日起停止運作。

嘆已無議政空間

曾因瑩在帖文中提到，當初參選時受到「現已身陷囹圄的前輩的支持和鼓勵下，決定擱置自己原有的人生計劃，由一位協調者成為景怡區的參選人」，希望能以區議員身份服務社區，然而，當選後卻遭政府官員不合理對待，「官員可以隨時拉隊離場、部門可以無原因地缺席會議，以致不時出現一眾議員在會議室『與空氣對話』的場面」，批評官員不正視民意，「視民意如無物。」

她續指，上任後有政府部門代表向他們指，部份事件非他們職權範圍內，「但上層的決策者卻從沒聽取過我們的意見」，令她認為「這種會議已漸變得無意義，亦清楚知道議會已沒有甚麼空間了」，加上自己不會因守住議席而「背棄良心」宣誓，因而決定請辭。

有幸成代議士感光榮

她形容，小西灣「是我的根，區內每個地方佈滿我成長的足跡」，感激家人好友、義工團隊、街坊、議助們的陪伴和支持，讓她渡過每個難關，「在這段時間我受過長期滋擾，亦被人無理抹黑過，承受著（着）很大壓力，同時每日看到一單比一單更荒謬的新聞，種種壓力及無力感籠罩着我，身心都十分疲累」，然而，「在我人生之中可以為自己的家付出、成為大家的代議士，絕對是我人生中的光榮。」

中大社工系畢業的曾因瑩在前年反修例運動期間，成立「柴灣人撐柴灣」Facebook群組守護社區，並漸漸投身於社區服務，其後在區議會選舉中，曾因瑩以4,936票擊敗3,079票、已連續出任該區3屆區議員的工聯會梁國鴻，成功勝出景怡區。

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