2018年3月立法會九龍西議席補選，李慧琼前議辦助理與「海麗之友社」一名義工，以內含藥油、食油及頸巾等共值百元食物和日用品的「福袋」，賄賂街坊投票給民建聯鄭泳舜。涉案兩人經審訊後，早前被裁定選舉舞弊罪成，今被判處入獄8個月。前議助申請保釋外出等候上訴，但遭拒絕。辯方求情指，兩名被告均從內地移居本港，原居地並無民主或選舉文化，冀法庭在量刑時考慮被告對法律無知。

本案原有四名被告，包括「海麗之友社」義工鄧奕梅（42歲）、王維霞（52歲）、居民主婦陳惠娟（50歲）及無業男子李謀（50歲）。其中次被告王維霞曾以時薪45元受聘於李慧琼議員辦事處，擔任兼職議員助理，直至2018年8月31日。四人面對三項選舉舞弊控罪。鄧與王最終被裁定罪成，陳與李則脫罪。

求情指因誤信別人而犯案

辯方今求情時指，鄧奕梅在廣西成長，2011年婚後才移居香港。她的原居地並無民主或選舉文化，即使後來她成為合資格選民，但對此仍認識不深，冀法庭在量刑時考慮到她對法律的無知。

辯方又呈上鄧的年幼子女、家姑、教會牧師、傳道人、親戚及社會組織協會自發撰寫的求情信，提到鄧是盡責的母親，亦是家庭的主要照顧者，若她入獄將會對家人造成很大影響。

信中又形容鄧本性純良，熱心服務社區，移居香港後致力幫助與她一樣有經濟困難的人；她的本質不是會作出舞弊行為的人，但因誤信別人而犯案，令人難過。

辯方指，鄧在事件中並非參選者，沒有直接提供金錢利益或種票，嚴重性較案例輕。她雖然用WhatsApp呼籲選民投票予鄭泳舜，但這些訊息對選民投票意向的影響極少，甚至沒有影響，後來鄧亦向她們澄清福袋與投票無關。

辯方強調本案被告均非民建聯成員 不是臨選舉前才派福袋

另外，法庭早前裁定兩被告為民建聯派福袋賄選，但本案被告沒有民建聯成員，派福袋這個行為亦不是在選舉前才出現，而被告的角色只是低層義工，冀法庭予以輕判或考慮緩刑。

王維霞的代表律師則表示，王於2009年來港定居後，一直熱心協助鄰里，貢獻社區，案發前一直有做義工，協助人生路不熟的新移民。辯方又透露，被告患有乳癌，但還柙接近兩星期，一直得不到適合的藥物。若法庭判她即時監禁，冀給予懲教適當的指示。

辯方早前透露，王於2014年離婚後獨力照顧子女，領取綜援維生，長女現時在台灣讀書，兒子則在港讀中一。

王在判刑後申請保釋等候上訴，但許官認為本案環環相扣，證供十分清晰，可謂是鐵證，故駁回其申請。

【案件編號：WKCC3866/19】

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