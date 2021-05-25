【本報訊】網名「海港Sir」的警司陳凱港被指涉嫌串謀詐騙銀行按揭貸款。根據《盜竊罪條例》及《刑事罪行條例》，欺詐罪和串謀欺詐罪的最高刑罰同為監禁14年。

訛稱買樓自住 實質放租

警務人員詐騙按揭貸款已非首次。廉政公署本月初起訴55歲警司龍少泉，涉嫌訛稱買樓供家人自住，以詐騙政府及滙豐銀行，分別成功獲批「公務員購屋貸款計劃」借貸270萬元及銀行按揭390萬元，合共660萬元，卻被揭發實質是將單位放租。龍涉嫌違反《盜竊罪條例》，被落案控告兩項欺詐罪，案件轉介區域法院審理，他獲准以2萬元保釋。據知，他在事件被揭發後已還清政府貸款，並於本月9日離職警隊。

另一宗警務人員涉詐騙按揭貸款，為2008年56歲前高級督察曾衞群擬將自住單位加按，借錢創業，適逢岳父及大舅相繼離世，為免加添妻子壓力，夥同34歲女友人假扮妻子到財務公司按揭物業，企圖詐騙財務公司240萬元，被財務公司揭發，結果二人各被判監14個月。

2018年，曾是創新及科技局副局長大熱人選的58歲警務處前總電訊工程師黃振球遭廉署起訴，指他涉嫌隱瞞已婚19年，未有申報在滙豐銀行工作的妻子同樣享有房津，成功騙取政府公務員房屋津貼及貸款193萬元，結果被判監九個月、緩刑兩年。