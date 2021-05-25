【本報訊】前年8.31事件兩個月，多名便裝蒙面警員晚上在旺角警署對面截查途人。穿黑衫的29歲消防員被指向便衣警批踭，遭多人按在地上制服，被搜出身藏萬用刀。裁判官劉淑嫻昨裁定消防員襲警罪脫，但指當日旺角多處有人堵路及縱火，萬用刀可在破壞公物及警民衝突時使用，裁定他管有非法用途工具罪成。辯方求情透露，被告在颱風山竹襲港時因救援而受傷，判決令他前程盡毀。劉官指有鑑被告沒使用涉案萬用刀，並須結束夢寐以求的工作，判囚三個月，但准他保釋等候上訴。

被告蕭志成報稱公務員，辯方昨求情透露他與胞兄都是消防員。中七畢業的被告為考上消防員努力裝備自己，終在2016年如願以償，與哥哥於同一消防局工作。

母寫信大讚孝順 庭上拭淚

被告一直擔任消防先遣隊的前線工作，在颱風與緊急救援等情況往往最先出動。2018年強颱風山竹襲港，被告參與救援行動期間被塌樹壓傷，現仍有傷患。

辯方指被告與胞兄都是新移民，2013年來港，母親因父親嗜賭而分開。兩兄弟見證母親如何在艱難日子下儲錢，只為煮出一頓飯，故非常疼愛及孝順母親。大狀提及只有小學學歷的母親為兒子撰信求情，在信中指兩兒均孝順，也心痛兒子因山竹襲港而受傷，望法庭輕判，「信上面可能有啲錯字，希望閣下唔好介意，被告媽媽已經好努力為個仔寫求情信」。

胞兄的求情信指，被告工作之餘不忘照顧家中大小事務，兩兄弟分屬不同隊伍，出勤時間不同，一人返工、另一人便照顧家人。

兄：弟帶傷執勤免增同袍負擔

山竹襲港後，胞弟受傷但沒有休假，不希望轉嫁工作量到其他同事身上，僅自費做物理治療。被告被控後一直面對壓力，家人十分憂心。大狀說到此處，被告母親在親屬席上拭淚，胞兄在旁安慰。

被告昨獲上司及多名同事到庭旁聽支持，和撰信求情，包括消防總隊目。大狀指被告過去對社會有貢獻，被捕後已停職，相信判決已令他不可繼續擔任消防員。

劉官指本案涉及社會事件，有其嚴重之處。求情信顯示家人與同事均對被告有高度評價，被告沒使用過涉案萬用刀，加上判刑將終結他夢寐以求的工作，最終以判監三個月為量刑起點，因涉社會事件而加刑一個月，另因其背景減刑一個月，判監三個月。

案件編號：WKCC918/20