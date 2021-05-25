【本報訊】警方去年4月凌晨在炮台山港鐵站便衣執行反刑毀行動，拘捕三名年輕女子，指她們分別涉在行人天橋「連儂牆」噴上「天滅中」三字和貼文宣，以及藏有噴漆。涉案三女被控管有噴漆及刑事毀壞罪，昨於東區裁判法院受審。警員供稱當晚傳來搖晃噴罐聲音，亦看到首被告持噴漆向牆左右移動，惟因角度問題看不到她有「噴嘢出嚟」。

警：見唔到首被告噴嘢

三名女被告依次為侍應林燕虹（24歲）、售貨員林瑋婷（29歲） 及文員滕克恬（26歲）。首、次被告同被控一項刑事毀壞罪，涉去年4月6日在炮台山站B出口連接福元街的行人天橋上損壞天橋。第三被告則被控一項管有物品意圖損壞財產罪，即一支噴漆。案件由裁判官王證瑜審理。

案發時駐守北角分區特遣隊的警員8432王紹邦（譯音）供稱，當晚於北角福元街天橋埋伏觀察，突然聽到男子大叫，然後看到首被告迎面沿樓梯跑下，其間丟棄一罐噴漆，之後跣倒。他截停首被告，同袍指住她大叫「佢噴嘢」。王撿取首被告丟棄的噴漆、手套及印章等物件。

辯方播片，質疑片中噴漆罐所處位置，與王供稱撿取的位置不符，並指王聲稱撿取的證物並非來自首被告，而是王在天橋上拾回來。王不同意。

同袍則供稱，當晚11時許突然聽到有搖罐聲音，他循聲源走去，發現首及次被告正東張西望，首被告並持一個罐向牆身左右移動，惟因角度問題，「見唔到佢（首被告）噴嘢出嚟」。兩名被告其後慌張逃跑，他截停次被告，當時她持3M噴膠及五張摺叠的A3海報。審訊今續。

案件編號：ESCC1914/20