【本報訊】港台一邊聲稱非為六四設限，另一邊卻刪走《議事論事》片尾支聯會舉辦六四長跑的片段。廣播處長李百全昨日表示，節目當中一節屬製作團隊自行加入，偏離「編輯管理機制」，將會按機制徹查，如有需要會採取進一步行動，不排除紀律處分，甚至要求員工賠償。

立法會昨日召開資訊科技及廣播事務委員會，討論港台的管治及管理檢討報告。李百全稱，過去三個月僅三個節目被抽起，包括《香港故事》、《議事論事》及《鏗鏘集》，有關製作均是在編委會成立並引入「編輯管理機制」前完成，當中問題包括不持平、有可能違反通訊局守則等。他聲稱，上周五播出的《議事論事》不算被抽起，其九成內容已播出，因當中一節與編委會審批的拍攝建議不同，屬製作團隊自行加入，故需刪剪有關部分。

田北辰質疑資源運用不當

多位議員追問李百全會如何處理有關個案，資訊科技及廣播事務委員會主席何君堯指稱，《港台約章》及製作人員守則一直存在，意味被抽起的三個節目亦都屬於違規，「以前冇𥄫得咁清楚，個個唔偷雞就做保長」，建議向涉事製作人員追討製作費。

李百全表示會跟從政府機制徹底調查，有需要會有進一步行動，公務員如有紀律不適當，將會有懲處，亦有可能引用《公共財政條例》處理，即要求製作團隊賠償節目製作費。涉事製作團隊會被調派負責其他事宜，直至調查完成。

商經局常任秘書長（通訊及創意產業）梁卓文則指，港台會依內部或公務員守則處理，惟若工作流程於事後有所修改，卻「追返轉頭」向員工追討，做法並不公道。

實政圓桌田北辰則質疑港台的資源運用，「十幾個人（港台員工）招呼我拍出嚟嘅嘢，同隔籬幢樓另外一個私人機構拍出嚟嘅嘢，從來冇市民話過畀我聽分得出質素」，認為港台一年用7,000多萬元聘請合約員工不符合成本效益。李百全回應稱，港台未來會設成效指標，會投放更多資源予推廣一國兩制、國民身份認同等節目，又指希望通關後加強港台與內地電視台的交流及合作。

民建聯葛珮帆引述「市民」投訴，現時港台部份個人意見節目仍然存在偏頗，「有抹黑醜化、反中國嘅訊息喺入面」。李百全表示港台會正面面對投訴，「管理委員會每個月會睇住投訴趨勢，同埋邊啲節目如果收多啲投訴，都會特別注視」。

至於新的編輯政策及投訴機制，李百全稱會盡快完成，但難以回答確實日期，現時港台的公務員已全部完成宣誓，非公務員亦會依機制安排宣誓，形容拒絕宣誓而離職「可以肯定係極少」。