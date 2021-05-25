【本報訊】科大博士生去年勞動節擺街站宣傳工會期間，遭警員要求出示身份證，博士生不滿警方起初稱因要記錄他擺街站而查閱證件，其後卻無理質疑他非法入境，引用《入境條例》查身份證。他早前申請司法覆核，質疑查證一事與出入境管制無關，警員引《入境條例》屬非法。案件原定昨在高等法院開審，惟雙方同意不再繼續訴訟，案件告終。判詞透露警務處及律政司一方，同意《入境條例》賦予的查閱身份證權力，只限用於出入境事務，主動去信要求博士生不要繼續訴訟，改由投訴警察課跟進。

倡博士生向投訴警察課跟進

申請人吳嘉倫，兩名答辯人是警務處處長及律政司司長，雙方昨天均沒到庭。法官周家明頒下書面判詞，指法庭早前已受理案件，惟雙方及後同意不再繼續聆訊，共同申請以「同意命令」方式結案。雙方提議的命令內容表明，引用《入境條例》第17C（2）條查閱身份證明文件的權力，只限用於與出入境事務相關目的。周官認為恰當，頒佈正式命令。

根據判詞，警務處及律政司一方去年11月去信申請人，指雙方對《入境條例》查證權僅限用於入境事宜的規定並無爭議，邀請申請人以雙方同意的形式結案。信中續指，由於不用爭拗條文釋義，申請人宜向投訴警察課投訴警員的決定。

吳在申請書指，他與三人去年5月1日在港鐵紅磡站天橋設街站，四名軍裝警到場查問後，要求他出示身份證，記錄個人資料。吳向警反指，警方須懷疑他犯法才有權查證件，並致電律師作解釋。

申請書續指，警員一度聲言不是懷疑他犯罪，其間警員18864指「總之就係要你出示身份證啦！我係警察」，及後更稱懷疑吳是非法入境者，並警告吳若再致電律師，便屬阻差辦公。吳擔心警方動武，只好服從，事後向警方投訴，至去年8月提出是次司法覆核。

案件編號：HCAL1593/20