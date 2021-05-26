星夢郵輪公佈，旗下「雲頂夢號」將於下月抵港，初期數百名船員在船上完成檢疫後，郵輪將於7月正式營運，公海遊套票明日起推早鳥優惠。雲頂郵輪集團市場部高級副總裁李鳳霞指，香港復航擬調動約1,000名員工到港，來自已打齊針的中國員工及其他已復辦公海遊地區，但不會有來自菲律賓、印度和尼泊爾的員工。1,000人當中逾半人已打針，她料有300、400名員工要來港接種，但打甚麼針、接種安排要待與政府磋商。對於如何介定懷疑個案、乘客在公海不遵守599F規例會如何處理等，她指尚有很多細節要與政府傾談。

「雲頂夢號」排水量達15萬噸，客房數1,674間，可載客量3,650人，李指減半後上限大約1,800人，但是否用盡名額要視乎市場反應，現階段好難預計，如果政府可以放寬少少，讓打一針的乘客都可以上船也好。她表示新加報去年復辦公海遊時反應熱烈全船售罄，當地沒有要求乘客接種疫苗，主要靠檢測亦能做到零確診，她坦言要求乘客接種疫苗當然會對客源有影響，但為了健康都想嘗試，相信未來跨境遊都會要求所有人打齊疫苗，盼大眾以公海遊作為試點重拾旅遊體驗。

船上公共設施須預約 用餐分時分區

星夢郵輪會安排所有旅客入住露台房，船上每間房及公共區域配備100%新鮮室外空氣循環系統，醫療中心設隔離病房、部份客房可轉隔離室等。 雲頂夢號旅客需要預先在網上check-in，船上公共設施也要預約；餐廳暫停自助取餐服務，旅客會安排分時分區用餐，及使用即棄餐具。另外乘客要攜戴追蹤器「TRACEY」，如果2人戴住追蹤器相隔太近5秒沒有移動會響鬧，隔開1.5米後才會停止。

登船程序：

1. 抵啟德郵輪碼頭後量體溫、健康及接觸史申報、出示疫苗證明或不宜接種醫學證明、及出示48小時內的檢測結果

2. 掃描「安心出行」

3. 行李大堂托運行李

4. 去2樓自助登船專櫃領房卡

5. 領取TRACEY人流密度監測器

6. 等候登船

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