Covid-19去年爆發後，曾波及多艘郵輪，但隨着本港疫情緩和，商務及經濟發展局局長邱騰華今宣佈，預計最快可於今年7月底復辦郵輪公海遊，除船員須完成隔離、打針及檢測外，16歲或以上參加者亦必須完成接種2劑疫苗。郵輪公司須將郵輪載客量訂為原載量的50%，並遵守第599F章下的場所要求；行程中一旦出現懷疑個案，行程須立即暫停，郵輪須駛回香港的郵輪碼頭。《蘋果》正直播記者會情況。

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邱騰華表示，預計最快可於今年7月底復辦郵輪公海遊，供香港居民參與，但郵輪不會停靠香港以外港口，有關旅程約幾個晚上。

政府對船員、乘客及郵輪公司都有一定要求，船員方面，所有從境外來港船員須遵守本港對入境人士實施的檢疫和檢測要求；所有船員須在郵輪行程開始前完成接種衞生當局認可的疫苗，能出示有效醫學證明的不適合接種疫苗者除外，郵輪公司須承諾嚴格執行。若來港前未完成接種疫苗的非本地船員可在港免費接種；已完成接種疫苗的船員須每隔14天於岸上接受PCR核酸檢測並取得陰性結果，不適合接種疫苗船員則須每隔3日接受有關檢測。

至於乘客亦必須完成接種疫苗；能出示醫學證明的不適合接種者及16歲以下人士除外；所以乘客須出示在登船前48小時接受PCR核酸檢測並取得陰性結果；登船前須以「安心出行」掃二維碼；登船後亦須遵守船上的社交距離措施。

船公司方面，郵輪須將載客量訂為原載量的50%，並承諾遵守第599F章下對不同場所的要求。邱騰華說，公海遊會有應急機制，若在行程中發現懷疑個案，行程須立即暫停，郵輪必須駛回香港的郵輪碼頭。相關政策局和部門將根據流行病學調查和化驗結果，視乎個案情況及按相關衞生指引，啟動應急管理措施，包括為有關乘客和船員測試、醫學監察及檢疫等。

郵輪「公海遊」要求：

1. 船公司要求：

●載客量全船50%

●遵守岸上處所限聚令要求

2. 船員要求：

●境外來港者要按出發地遵守目前入境本港的檢疫措施

●所有船員要在行程開始前完成接種疫苗

●來港前未打針可在香港免費打針

●打完針者要每14日在岸上做檢測

●不適合打針者須要岸上每7天做檢測，船上每3天做來測

3. 乘客要求：

●行程開始前完成接種疫苗，16歲以下乘客除外

●因健康理由不適合打針者出示醫學證明

●要出示登船前48小時內接受的陰性檢測結果

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