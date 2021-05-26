傳出暫停播出至少兩周的港台節目《議事論事》，有消息指節目主持會找親建制的前灣仔區議員伍婉婷及時事評論員尹志強加入，有傳在本周五節目亮相。伍及港台均無正面回應。

今日再有消息指，節目主持將邀請親建制的前灣仔區議員伍婉婷，及曾在Now主持節目的時事評論員尹志強加入，主持本周五一集《議事》。暫未知原有的2名嘉賓主持，即立法會前主席曾鈺成和余若薇能否留下。

伍婉婷回覆《蘋果》時沒有正面回應是否已接任《議事》主持一職，着記者向港台查詢。港台今日只引述前日回覆稱《議事》暫由外聘製作團隊負責製作。

翻查港台網站，《議事》網頁顯示監製仍為馬占威，主持是曾鈺成、余若薇及陳月慧，預告一欄僅顯示本周五日期「28/05/2021」，節目表則顯示本周五晚上8時會播出《議事論事》。

李百全昨轟節目偏離「編輯管理機制」

上周五（21日）播出的一集《議事》因片末播出六四長跑片段，被建制陣營狂轟。廣播處長李百全昨在立法會斥節目偏離「編輯管理機制」，不排除紀律處分。《議事》傳出將暫停至少兩星期，直至另行通知，換言之有機會令下周五六四正日的集數被迫暫停。

《議事論事》有傳將由曾任電台部中文台台長的何重恩接手，何重恩退休不久獲港台「翻閹」出任總節目主任（特別職務）。他早前在個人社交媒體上載前特首梁振英、廣播處長李百全及副處長馮建業等人照片。今年在港台舉行的五四升旗禮亦是由何重恩製作。

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