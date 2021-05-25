【本報訊】太子站8.31事件發生11個月當日，園藝店務員在旺角被警員搜出萬用刀及摺刀，及後就在公眾地方管有攻擊性武器罪受審，出庭自辯稱涉案刀具供開工用，案發前他不慎帶走，故打算當日帶回公司。裁判官香淑嫻昨裁決，明言拒絕接納被告辯解，但認為他當時的衣着與示威者有別，遇警截查時也沒逃跑，身上的「光時」字句扣針亦只是眾多雜物之一，雖然行徑可疑，惟未能推論他持有涉案物品的唯一用途是傷人，故此裁定脫罪。

控罪指被告劉梓麟去年7月31日在旺角山東街及彌敦道交界藏有黑色刀、萬用刀及摺刀。香官裁決指，被告供稱案發當日正休假，但前一天下班時他無意中帶走工具袋，故當天打算先到黃埔見朋友，再往北角，然後到信和中心買模型，最後帶工具回公司。香官質疑被告既然認為放回工作袋是重要的事，但遊遍香港後才這樣做，放在當日行程的最後部份，認為他的說法牽強，她不接納。

官：無證據顯示圖傷人

惟香官指本案沒有直接證據證明被告有意圖傷人，控方仍要以環境證供推論。香官表示，涉案三把刀刀尖鋒利，但萬用刀及摺刀均常見於日常生活，黑色刀則有原裝刀套包住，裝着刀具的腰包內也有雜物和日常用品。

香官續指，警員截停被告的位置十分平靜，沒有人群聚集或示威。雖然被告當時穿黑衣，但T恤印有一大片彩色圖案，而當時已有防疫要求，被告戴着白色口罩，看不出與示威有關，他亦沒帶備頭套或頭盔等裝備。至於被告的背囊上有雨冚，香官指案發影片顯示當時正下雨，被告使用雨冚不足為奇。

被告的背包內亦滿載雜物，香官指若被告欲前往示威，如此裝束會令難以逃走，逃跑時模型更會跌下。至於在被告身上找到「光時」字句的扣針，香官認為只是眾多雜物中的其中一項物品而已。

香官認為，被告當時衣着明顯與一般示威者有異，而現場沒有示威、人群聚集或任何破壞社會安寧的事；涉案刀具放在顯而易見的地方，沒有收起，被告亦解釋是工作用具，加上被告遭截查時表現及態度合作，即時向警員提出可以打開模型檢查，沒有逃跑，終裁定被告罪名不成立。

案件編號：WKCC4542/20