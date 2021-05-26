去年7.21襲擊事件發生九個月，數十名市民自發前往元朗西鐵站附近抗議，結果被警方票控違反限聚令。當天在場擔任義務急救員的年輕廚師不認罪，案件今於屯門裁判法院開審。有份檢控被告的警司供稱，被告曾於現場遊走及與幾名人士聊天，控方一度依賴共同目的作為檢控基礎，惟遭裁判官施祖堯質問：「遊走有咩問題？點違反限聚令？唔係告佢非法集結喎。」施官強調，控告限聚應聚焦於聚集人數及距離等衞生風險，反問主控：「如果有人坐喺屋企call人出嚟聚集，叫唔叫違反限聚令？」

控罪指，被告羅健星（19歲）違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），於去年4月21日深夜至翌日淩晨在元朗又新街13號外參與受禁羣組聚集。

現時駐守新界北區衝鋒隊的警司陳憲鈞，案發當日擔任新界北總區應變大隊的刑事隊指揮官，負責帶隊在元朗區進行踏浪者行動。陳今供稱，當日收到消息，指有人鼓吹在元朗聚集，目的是紀念元朗721事件。

警司指被告身材肥胖留有金髮 特徵容易辨認

陳於當晚11時許乘坐警方私家車，在元朗大馬路近又新街進行觀察，其間看到一批人在又新街聚集，陳遂與新界北第二梯隊大隊到場採取人群管理措施。

當時第二梯隊的警員在又新街及元朗大馬路交界，設置一條面向阜財街的警方防線。陳續供稱，當時又新街的行人路上有超過50人聚集，大部份穿著反光背心，疑似是記者及救護員。當時第二梯隊指揮官不斷向在場人士發出警告，指他們違反限聚令，要求他們離開，否則票控，惟大部份人士未有離開。

此時，陳在防線後注意到身穿反光衣的被告，觀察被告近6分鐘後，發現他在又新街行人路上遊走，又曾與4至5名穿反光衣人士交談及嬉笑。陳指出，被告身材肥胖，當時留有金髮、穿黑色短褲、淺灰色靴子及攜有紅色腰包，特徵容易辨認。

被告曾受訪自言正買燒賣：真係好唔公道，我一個人被警方開傳票

陳於12時許上前將被告帶到防線後查問及搜身。被告當時聲稱自己是義務急救員，陳則向他表示，因他並非受僱於任何機構在場工作，故不獲限聚條例豁免。其後陳指示警員18115票控被告違反限聚令參與群組聚集。陳未有在被告身上搜出武器，搜出的大多為急救用品。

控方庭上播放片段顯示，被告曾接受有線新聞訪問，自言案發當晚12時03分自己一人在「元朗燒賣皇后」店外買燒賣，「真係好唔公道，我一個人被警方開傳票」。

控方庭上一度以共同目的原則，指被告當時曾在場遊走及與他人聊天，違反受禁群組聚集。施官聞言反問：「遊走有咩問題？點違反限聚令？唔係告佢非法集結喎，但你哋講緊限聚令。」主控欲呈上非法集結案例解說，惟施官拒絕，並謂：「集結同聚集點可以係同一件事呢？」

官直言限聚是為防疫 應從聚集人數及距離考慮

施官再提醒主控，預防及控制疾病規例設立的要旨，是基於有公共衞生風險，故限制人群不應聚集。施官反問主控：「共同目的夠唔夠呢？如果有人坐喺屋企call人出嚟聚集，叫唔叫違反限聚令？」施官提醒主控，應從聚集人士的距離、人數及位置去考慮他們是否違法，「physical gathering要考慮physical circumstances」。

陳警司在主控和施官協助下澄清，指被告當時在又新街行人路範圍內，先後與多於5名人士單獨對話；而被告與該些人士及其他群眾的距離，一直僅相距1至2米。陳又補充指，與被告對話的5人，分別站在人群中不同地方，似乎互相認識，並在該處有共同目的地聚集。審訊下午繼續。

【案件編號：TMFS3/20】

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