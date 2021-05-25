【本報訊】近年冒起的「警隊KOL」、網名「海港Sir」的警司陳凱港涉嫌串同女性友人欺詐銀行，昨日被捕。警方表示，昨日拘捕一名50歲男警及一名47歲女子，兩人涉嫌向銀行提供虛假文件，以獲取按揭貸款，涉嫌串謀詐騙，被捕男警會被停職調查。

警方表示，新界南總區刑事部經深入調查及徵詢律政司意見後，昨日拘捕50歲男警及47歲女子，兩人涉嫌2019年向兩間本地銀行提供虛假文件及資料，以獲取按揭貸款，被扣留調查，兩人關係仍有待調查，涉案男警駐守沙田警區，將會被停職。警方指據初步調查顯示，案件為該名警員的個人事務，與其本身職務無關。

查賣冒牌貨揭財務有異

據悉，被捕男警是網名「海港Sir」的沙田警區助理指揮官陳凱港。消息指，警方早前接獲舉報，陳有份出資的「王子商城」涉嫌從內地進口冒牌貨品詐騙消費者，警方今年1月展開調查行動，並邀請陳協助調查。據了解，警方調查期間發現陳財務狀況有異，「順藤摸瓜」揭發事件。

消息指，涉事按揭貸款涉及兩個物業，分別位於大埔海景山莊及東涌藍天海岸，被捕女子是陳凱港一名朋友的妻子，她涉嫌開設一間空殼公司出任董事並偽造糧單，訛稱該間公司每月向她出糧，藉此騙取兩間銀行合共2,500萬元按揭貸款，而陳凱港擁該兩個物業的業權。

疑憂銀行壓力測試「肥佬」

警方正循多個方向調查，其中一個可能性是懷疑有人欲向銀行借按揭貸款，疑擔心未能通過銀行財務壓力測試，遂尋求友人協助擔保。

資料顯示，陳凱港現時名下持有兩個物業，包括報住的大埔海景山莊獨立屋，2007年與蔡賢慧共同以約1,200萬元購入，2013年他向蔡購入業權成為唯一業主，當時單位作價2,400萬元；另一物業是東涌藍天海岸中層單位，陳凱港在2016年與陳凱俊共同以820萬元買入，二人持有至今。

大埔的獨立屋曾多次二按，2019年11月曾向東亞銀行抵押貸款，金額不明，至今仍未償清；同年12月，陳氏二人亦將藍天海岸的單位向華僑永亨信用財務抵押貸款，文件亦未有透露金額。此外，陳凱港去年4月再向「保信財務有限公司」一次過抵押兩項物業，貸款250萬元，不過在一個月後全額還清。

陳凱港畢業於皇仁書院，1995年加入警隊，曾任紅磡分區總督察、警方財務部物料統籌科警司、新界南總區交通部警司等職位，現為沙田警區助理指揮官。根據警務人員薪級表，警司薪級為第49至52點，薪金介乎117,510元至131,475元，以陳凱港的警司年資，相信他已升至頂薪點，料月入131,475元。