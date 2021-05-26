內地武漢病毒研究所實驗室一直被懷疑人為洩漏COVID-19病毒，造成全球爆疫至今。武漢病毒研究所專家發表最新研究結果，過去數年從蝙蝠身上發現8種新冠狀病毒，但與COVID-19病毒基因組的相似度只有約77%，顯示屬於一種新的冠狀病毒支系，也顯示現時沒有證據證明COVID-19病毒被該研究所洩漏。

研究2015年進行 未解釋為何至今才發表結果

武漢病毒研究所專家指出，團隊2015年於雲南西南方一個小鎮的礦洞，收集超過1,000個蝙蝠樣本。上周五研究團隊發表研究結果，指發現8個新冠狀病毒，它們之間很相似，而有約97%氨基酸序列與COVID-19一樣，但若是整個基因組，則只有約77%一樣，顯示該8個新病毒屬於另一個支系。雖然該8個新病毒可以感染中華菊頭蝠，但感染人類細胞授體無效率。惟文章沒解釋為何至今才發表有關研究。

其實今年2月團隊已發表一項研究，指其中一個樣本分離出的病毒是RaTG13，而RaTG13基因組是該次研究中，最接近COVID-19病毒基因組，即研究團隊共發現9個新冠狀病毒。

稱人為洩漏論未有實證

專家又在文章中主動提及，外界指COVID-19病毒由該實驗室人為洩漏，但重申指出現時沒證據證明這說法，因為從病毒基因排序顯示，研究所發現的冠狀病毒並非與COVID-19病毒完全一樣，而且新發現的病毒感染人類細胞授體很弱。不過今次研究未經同行評審。

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