闊別港人24年的「超級血月」，今晚（26日）7時上演。是次「月全食」適逢「全年最大滿月」（俗稱「超級滿月」），面積較正常大14%的暗紅月亮，傍晚會從香港東南方海平面升起，帶食而出。天文台和太空館建議市民到黃埔或杏花邨，望向鯉魚門觀賞。《蘋果》YouTube和果燃台亦會直播這場「天狗食月」，並到石澳直擊賞月群眾。

記者 李鈺廷

藍光散射 月全食暗紅色

當月球運行至完全進入地球本影範圍，從入黑的地球上就看見月全食，其間月光不會完全消失，而是呈現暗紅色。天文台解釋，這是由於太陽光的藍色波段進入地球大氣層時被散射，剩餘的紅光再被折射到月球上。每次月全食時，月球的光度不一，這視乎月球經過地球本影的路徑及地球當時的大氣狀況而定。

月全食此天文現象，通常每隔數年就能在港觀賞，而滿月更是每年多達12至13次。但由於月球圍繞地球公轉的軌道是橢圓形，月球距離地球時遠時近，若月球距離地球最近的一刻剛好是滿月，就是超級滿月，月亮看起來較平時大。適逢月全食的超級滿月，則更為少見。

上次超級血月1997年 下次2033年

天文台科學主任許大偉回覆《蘋果》查詢時指，超級滿月的「視直徑」較正常滿月大7%，面積則大14%，但肉眼難以察覺。他又指，超級滿月沒有確切的科學定義，超級滿月撞正月全食更難有統一說法，但若以全年最大滿月同日遇上月全食（超級血月）而言，香港對上一次已是1997年9月17日，若錯過今晚，就要等到2033年10月7日才重遇。

月球在香港時間下午5時45分，開始進入地球本影，但至傍晚6時56分，月亮才由香港海平面升起，故今晚的月全食是帶食而出。今次全食亦較短暫，因月出後13分鐘的晚上7時09分，月球就完全進入地球本影，進入「食既」階段；月出後23分鐘的晚上7時19分，已屆「食甚」高潮；月出後32分鐘的晚上7時28分，月球更開始離開地球本影「生光」。

帶食而出仰角低 黃埔杏花邨視野佳

雖然今次月全食適逢超級滿月，是香港自1997年以來最大的月全食，不過今晚天公未必造美，而且酷熱難耐。天文台預測，今日日間部份時間有陽光，早上有幾陣驟雨，局部地區有雷暴；市區最高氣溫達33°C。

天文台提醒市民，由於今次月全食帶食而出，月亮仰角較低，即較為貼近海平面或地平線，即使天色良好，仍要在沒有障礙物的位置面向東南方，才有機會觀賞到。太空館助理館長陳俊霖建議市民，到視野廣闊和開揚地方觀賞，例如黃埔或杏花邨海濱，望向東南偏東的鯉魚門，視野較佳。《蘋果》亦會經YouTube和果燃台，直播這場「天狗食月」。

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