「警隊KOL」之一、網名「海港Sir」的沙田警區助理指揮官陳凱港，昨（25日）因涉及騙取銀行按揭貸款被捕。獲准保釋後，他今日在社交媒體回應，稱自己遭受「各路明槍暗箭」，又聲稱事實將還他清白。至於有傳涉案的物業之一大埔海景山莊獨立屋，早在去年被《壹週刊》揭發涉多處僭建，屋宇署於去年6月亦向身為業主的「海港Sir」頒佈清拆令，限他在8月中前清拆僭建，但《蘋果》昨到獨立屋外圍實地視察，發現有關僭建物仍原封不動。

《壹週刊》去年4月揭發，沙田警區助理指揮官陳凱港（海港Sir）持有的大埔海景山莊7號獨立屋涉及多處僭建，包括在天台建造玻璃屋，平台亦有玻璃搭建物。建築師形容，陳的獨立屋屬比較嚴重以及大規模的改建，「有如新建了一幢新的樓宇一樣」。

《蘋果》發現，屋宇署於有關報道刊出後2個月，於去年6月16日向陳凱港發出清拆令。署方在命令中列出該獨立屋6項未經署方批准的工程，包括在天台加建搭建物、拆除天台部份矮牆、獨立屋後面2次加建搭建物、後面庭院後方斜坡再有搭建物，並在獨立屋前面再加搭建物等。

屋宇署要求陳凱港須拆除上述搭建物，並回復原貌。清拆令亦表明，陳須在30日內展開工程，並在60日內（即去年8月中前）完成，將恢復原狀。不過《蘋果》昨再到大埔海景山莊獨立屋外圍視察，發現有關僭建物仍原封不動。由於陳未有在限期前清拆僭建，物業已被屋宇署「釘契」。

網上開腔稱遭「明槍暗箭」 有網民感謝警方「清理遺毒」

一向活躍於網絡世界的「海港Sir」，昨晚獲准保釋後，今日傍晚在其Facebook和微博賬戶開腔回應被捕一事，貼文以黑底白字，再配多個深灰色心形圖案作背景，稱：「頂天立地 無畏無懼 積極面對各路明槍暗箭 盡力配合同事調查 相信一如以往的諸多抹黑攻擊 事實必能還我清白」。

網上對陳被捕的意見不一。有支持者到陳的微博賬戶留言表達支持，稱「相信你支持你」，亦有人質疑有關消息是否真確，「真的嗎？肯定又被陷害了，外國勢力太可怕了」。

有內地網民則稱：「粉絲們一碼歸一碼吧，犯事了該怎麼樣就怎麼樣。」有網民感謝警方「一視同仁，清理遺毒」，又認為近期在開微博的香港警察「似在做戲在獲取我們內地人的利益」。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）