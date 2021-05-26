明姨多年來一直在安老院任職照顧員，體格強健，直至2008年初，當時46歲的明姨發現頸部有硬物，觸感不尋常，立即往抽組織檢查，其後很快便證實硬物是腫瘤，並確診患有甲狀線癌。她知道後彷如晴天霹靂，但明姨亦堅決勇敢抗癌。同年5月便完成了甲狀線全切除手術後緊隨接受了放射治療。可惜，同年8月，她的癌症已轉移至頸部淋巴結，其後便接受了頸部病變切除手術和放射治療 ，亦接受了40多次電療，令其聲帶受損，及不能吞嚥硬物，需加水進食。之後有數年病情曾一度穩定，並可持續使用口服藥來維持。

惟她的病情直至2018年開始惡化，癌細胞轉移至肺部多處，引致呼吸不順暢，她曾接受了4次需完全隔離的放射碘治療療程，於2019年12月接受最後一次療程，可惜此治療最後亦未能有效控制病情。

由於病情有持續惡化的跡象，醫生於2020年11月建議她接受自費藥物Lenvatinib作治療，此藥物主要用作控制及延援癌症惡化，並可舒緩癌症帶來的不適現狀，如不接受此藥物，病情將以較快速度惡化。

一開始每日先服用3粒，但副作用強，令其血小板偏低，有流鼻血及皮膚潰爛的情況。其後醫生將用量減少為每日1粒，情況大有好轉，但藥費仍需要每月約$24000，她已用盡畢生積蓄10多萬元購買了6期的自費藥物。而且她已離婚廿多年，親人亦不多，患病13年來，一直靠自己獨力抗癌，她盼可籌集到善款購買餘下的6期藥物，因為在自費第13個週期起便可獲聖雅各福群會資助有關藥物。她只願早日康復可以一直照顧自己，亦奢想於康復後可再踏進職場照顧長者。

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