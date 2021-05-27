女名人疑遭兩男以多年前拍攝的裸照和性愛片段作要脅，勒索200萬元，案件早前在區域法院審理。受匿名令保護的女事主今在屏風後作供，自言涉案影像是於約10年前拍下，她害怕這些影像一旦流出，會斷送她的前途和聲譽。她在庭上哽咽謂自己當時年少無知，沒想清楚後果。

兩名男被告分別以英文字母W.Y.L.M.及K.D.D.H.作代號，同被控一項勒索罪，控罪指二人於2019年7月31日至2020年1月2日間，為使他們或另一人得益，或意圖使另一人遭受損失，而以恫嚇不當地要求X交出港幣200萬元。而被指拍攝案中裸照的首被告另被控一項欺詐罪。

女事主X獲法庭頒下匿名令保護，任何人不得報道任何有機會洩漏其姓名、職業、地址、被告干犯罪行地點及與被告關係的資料。

X今供稱，她收到首被告透過次被告發出的首封電郵時，感到對方正在威脅自己，覺得非常害怕，令她未能專注於日常工作。她其後發電郵給次被告，問他是否代表首被告的律師，惟不獲答覆。她又嘗試透過fb聯絡首被告，同樣不獲回應。

X解釋，首封電郵的用詞有不少法律用語，於是她主動尋求律師協助，並再發電郵要求次被告提供相關照片和影片。2019年8月，首被告將三張照片與一段影片透過fb傳訊給X。X於庭上表示：「我實在不敢相信，他竟保留了這麼多年前的影像。」

X透露，她曾與首被告拍過一兩次這類影像，但純粹為私人用途，「我想不到它會被用來勒索我」。X擔心有關影像一旦流出，便會摧毀自己多年來建立的形象。

次被告其後在另一封電郵中表示，會遵守法庭禁制令，但同時提及2008年的陳冠希裸照事件，表示不能擔保影像不會被意外流出。X表示，感覺對方似在威脅，若然她不付錢，他們便會「意外」流出有關影像。

控辯雙方承認事實透露，事主於2019年9月向法庭申請禁制令，禁止兩被告流出涉案影像。兩被告其後於2020年1月2日與代表事主的律師會面，會面過程遭錄音。兩名被告同日在律師樓內被捕，警方當場撿獲有標記的200萬港元鈔票。聆訊下午繼續。

【案件編號：DCCC241/20】

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