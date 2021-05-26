【本報訊】建制派全面主導的議會開始恢復二讀辯論修改選舉法例，立法會成建制陣營唱好修例平台，民建聯、經民聯、自由黨等先後共31位議員發言，絕大部份都大表支持，建制派「班長」廖長江更形容今次改制是具香港特色的民主制度，呼籲市民不要「自絕於新民主大道」。反對改制的熱血公民鄭松泰就稱，恐怕將來出「上品無寒門，下品無世族」情況。有關修例預計今日傍晚三讀通過。

料今三讀通過修例

立法會昨午1時多起恢復二讀《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》，不論支持或反對改制陣營均沒有人在場外請願示威，全日共有29名建制派發言，均力挺修例；修例預計今日傍晚三讀通過。

審議改制草案委員會主席廖長江表示，香港選舉制度過去被「別有用心的反中亂港分子」利用，意圖癱瘓議會，掠奪香港管治權，令中央出手訂立國安法和完善選舉制度，他明白社會上對選舉改制有保留，但希望市民不要被情緒帶動，形容修例是具香港特色民主制度，呼籲市民不要懷疑和抗拒選制改變，「自絕於新民主大道」。

身兼港區人大代表的實政圓桌田北辰形容，直選議席減少有機會無法連任，但認為要「大局為重」，「議會基本上停滯不前，解決（香港的深層次問題）依啲嘢，比我個人連任遠遠重要得多」。身兼基本法委員會委員的經民聯梁美芬則稱，「完善」選制才可落實「一國」和「兩制」，相信改制可提高管治團隊及從政者質素，包括反對派的理性聲音。

鄭松泰指修例部份細節值得商榷，如將來參選立會要獲選委提名，可能未來在枱面上可看到某人屬甚麼派系，但亦可能出現裙帶關係，成「腐敗」的延伸，擔心出現「上品無寒門，下品無世族」的情況。