本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港COVID-19疫情繼續緩和，昨日新增1宗輸入個案，是從阿聯酋抵港的27歲女子，前日（24日）發病，驗出帶N501Y變異病毒株，但沒有L452R變異病毒株。她於5月24日乘EK384航班抵港，沒有接種疫苗。由於沒有源頭不明個案，衞生署連續兩日不設疫情記者會。另有少於5宗初步確診。

衞生防護中心亦正調查一宗海外確診個案，涉及51歲男子，其友人為中心前日公佈的另一宗外地確診個案，兩人於本月8日到深圳。男子於23日確診，病毒抗體測試結果亦呈陽性。

因應早前一名37歲確診菲傭帶有N501Y及E484K變異病毒株（南非變種），政府前日已將其居住的西貢大洞禾寮村49號村屋列入強制檢測，中心再提醒該處相關人士須於今日遵從強制檢測公告進行檢測。

多2校強制檢測

兩間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，而被納入強制檢測公告。衞生防護中心會直接向須強制檢測的學校提供糞便樣本瓶和深喉唾液測試樣本收集包。

其中一間為屯門基督教女青年會安定幼兒學校，5月13日至26日期間曾到訪的師生和訪客，須於5月29日或之前檢測，或於5月31日或之前交回衞生防護中心樣本瓶。

另一間被納入強制檢測的學校為灣仔高主教書院小學部，受檢人士只包括一年級學生，以及在5月13日至26日期間曾面授該等年級學生的學校老師。他們須於5月29日或之前檢測。

衞生防護中心指，若上述受檢人士在5月24日至26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

限聚措施延長至6月9日

政府公佈明日起至下月9日的兩周內，將維持現時的社交距離措施及限聚令，包括食肆要選擇以A、B、C或D模式營運，即食肆按照不同模式，堂食時間最長直至凌晨2時；而限聚令維持最多4人。食衞局局長陳肇始今日書面回覆立法會議員提問時表示，會考慮在第二階段「疫苗氣泡」下，進一步放寬食肆和其他處所的營運限制。

食衞局表示，雖然近日確診個案維持於低水平，但根據過往經驗，放寬社交距離措施有機會導致疫情反彈。目前本港疫苗接種率遠低於可達致群體免疫的水平，若新一波疫情不幸來臨，並不足以築起群體免疫屏障，故會繼續維持現行的社交距離措施。

該局表示，政府正根據抗疫新路向，研究下一階段逐步有序回復常態的措施，當中會考慮如何進一步提供誘因，鼓勵市民接種疫苗。

陳肇始今日書面回覆立法會議員提問時表示，會視乎疫情發展、接種計劃的進度，以及「疫苗氣泡」第一階段措落實情況，考慮在第二階段「疫苗氣泡」進一步放寬食肆和其他處所的營運限制，政府亦會繼續與有關業界保持緊密溝通。

特別探訪安排擴至18非急症醫院

本港疫情漸趨穩定，醫管局宣佈，由本周末起進一步擴展特別探訪安排，增至於共18間非急症醫院實施。家屬探訪時須持有72小時內的陰性核酸檢測結果，而已接種兩劑疫苗超過14日的人士，則可選擇以24小時內的病毒抗原快速測試代替。家屬亦須經由病房職員預約探訪登記，再由職員致電聯絡。

局方指，早前特別探訪安排於8間療養醫院實施時，流程大致暢順，希望市民理解疫情下探訪安排的局限，其他醫院及病房將於沿用恩恤安排或視像探訪。

10非急症醫院新增特別探訪安排

●大口環根德公爵夫人兒童醫院

●麥理浩復康院

●葛量洪醫院 （紓緩醫學科及療養科病房）

●九龍醫院康復大樓

●東華三院黃大仙醫院

●明愛醫院懷義樓 - 兒童發展復康部

●沙田醫院（不包括精神科病房）

●大埔醫院（不包括精神科病房）

●白普理寧養中心

●小欖醫院

各區免費流動採樣站

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到21間社區檢測中心檢測，亦在各區另設20多個流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

餐飲業員工、檢疫酒店職工可每7天預約一次免費檢測。地盤員工、泳池或泳灘職員、特定酒店職工可每14天預約一次免費檢測。導遊、領隊、旅遊巴包車司機等，可以每7天預約不多於一次免費檢測。

所有在港工作的外傭亦須於5月15日至5月30日期間接受第二次強制檢測。

食衞局提醒，合資格人士必須透過預約系統預約，方可免費檢測，否則繳付240元。建造業工地人員及本地遊旅行從業員由5月24日起，如未能出示不適宜打針的醫生證明或疫苗接種紀錄，亦需自行負擔檢測費用。政府不排除於稍後時間將有關要求延伸至其他特定群組。

所有市民

●中環愛丁堡廣場（至5月30日）

●黃大仙廣場（至5月30日）

●九龍佐治五世紀念公園七人足球場（至5月30日）

●旺角麥花臣遊樂場（至5月30日）

●尖東加連威老道100號（至5月30日）

●尖沙嘴漢口中心外（至5月30日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至5月30日）

●元朗安興遊樂場（至5月30日）

●天水圍天瑞體育館（至5月30日）

●屯門建生社區會堂（至5月30日）

●大埔社區中心籃球場（至5月30日）

●東涌北公園七人硬地足球場（至5月30日）

須強制檢測人士（包括外籍家庭傭工）

●西營盤社區綜合大樓（至5月30日）

●鰂魚涌社區會堂停車場（至5月30日）

●北角渣華道汽車渡海輪碼頭遊樂場（至5月30日）

●小西灣社區會堂（至5月30日）

●觀塘反轉天橋底一號場（至5月27日）

●長沙灣麗閣邨麗閣社區會堂（至5月30日）

●大角嘴櫸樹街（至5月30日）

●旺角上海街557號（至5月30日）

●葵涌石籬（二）邨石華樓地下（至5月27日）

●葵涌運動場（至5月30日）

●沙田大會堂廣場（至5月30日）

●大角嘴維港灣會所對出位置（5月26、30日、6月4、11日）

供重開場所之強檢職員（包括外籍家庭傭工）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至5月30日）

外籍家庭傭工

●中環遮打花園（5月29至30日）

●銅鑼灣維多利亞公園6號足球場（5月29至30日）

●荔枝角公園入口（5月29至30日）

●荃灣公園大河道入口（5月29至30日）

第四輪檢疫酒店名單微增至31間

政府公佈第四輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共31間，較第三輪有30間酒店增加1間，提供房間約8,500間，增加約200間房。合約期由6月20日起至8月31日。第四輪檢疫酒店當中30間亦屬第三輪指定酒店，新加入的有1間；有8間位於中西區，灣仔區有6間，九龍城區亦有5間。

政府表示，5月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第四輪指定檢疫酒店，共收到48間的申請。經評估後揀選了31間作為第四輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

安老殘疾院舍工針後免強檢

政府宣佈第16輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開。由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並於6月11日至24日期間值勤，或透過與院舍或上述單位該期間向住客或使用者提供服務的人士，須於5月28日至6月10日期間接受核酸檢測。

政府早前亦已規定有關員工若於5月28日至6月10日期間值勤，須於5月14日至27日期間檢測。而在檢測期限14天前已接種兩劑疫苗的人士則毋須檢測。

本港疫情

●確診（截至5月26日16:05）

11,836宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似個案

●死亡個案

210宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多1人出院（第11815號個案），共11,561人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

34名確診者仍留醫，1人危殆（第6794號個案）、1人嚴重（第9907號個案），其餘31人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

兩岸疫情（截至5月26日20:20）

兩岸疫情最新數字：大陸周二（25日）新增13宗確診個案，其中1宗屬本土個案，來自廣東；其餘12宗屬境外輸入病例，分別為上海6宗，四川2宗，江蘇、浙江、福建、陝西各1宗。大陸累計確診病例91,019宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診6,091宗，死亡個案共46宗。

外國疫情（截至5月26日11:25）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.67億、死亡人數超過347萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,316萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過59萬。印度確診人數超過2,694萬，死亡人數超過30.7萬。巴西確診人數超過1,619萬，死亡人數超過45.2萬。法國、土耳其確診超過500萬。俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

●美國白宮周二表示，已有半數美國成人完成接種COVID-19疫苗，是美國抗疫另一個重大里程碑。

白宮疫情數據主任夏帕爾（Cyrus Shahpar）推文表示：「現在50%美國成人已完整接種。」這意味半數美國成人已接種兩劑Moderna或 BioNTech／輝瑞（Pfizer）疫苗，或是單劑強生（Johnson & Johnson）疫苗。

●美國藥廠Moderna周二表示，臨床測試結果顯示，其研發的疫苗對12至17歲青少年有效，且未出現新的或重大安全問題。

●美國疾控中心（CDC）周二表示，完成接種疫苗後染疫的個案仍屬罕見。根據CDC數據，1.01億完成疫苗接種的美國人中，有10,300宗「突破感染個案」（breakthrough infections），比率約1/10,000。「突破病例」患者女性佔近2/3，患者年齡中位數為58，約25%無病徵，約10%要入院，2%病亡。

●越南新增444宗本土病例，再創去年1月疫情爆發以來單日最高紀錄。首都河內周二要求餐廳中午12時起只限外賣，理髮店、美容院要暫停營業。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 33,165,808 (590,922)

印度 26,948,874 (307,231)

巴⻄ 16,194,209 (452,031)

法國 5,670,486 (109,040)

⼟⽿其 5,203,385 (46,621)

俄羅斯 4,960,174 (117,197)

英國 4,483,177 (128,001)

意⼤利 4,197,892 (125,501)

德國 3,662,568 (87,528)

⻄班牙 3,652,879 (79,801)

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