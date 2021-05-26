【本報訊】教育局就前年反修例運動共收到269宗教師專業失德投訴，至今共三名教師被釘牌，惟建制派認為仍不足夠，要求制訂官方教師行為指引，並在課室加裝閉路電視。民建聯何俊賢亦再提爆眼少女，指當時有教師掩着右眼拍照，挑動社會矛盾，要求教育局追究，「秋後算賬先至係我哋唯一能尋找公義嘅原因」。教育局局長楊潤雄稱將再考慮制訂官方指引，列明教師的操守指標。

楊潤雄：考慮設官方指引

自由黨張宇人昨在立法會提出質詢，指現行由教師團體自行制訂的《香港教育專業守則》至今逾30年，要求政府制訂教師行為指引，明文禁止教師向學生宣揚個人政見、在網上發表激進言論等。

教育局局長楊潤雄回應稱，與社會動亂相關的269宗教師專業失德投訴，截至上月底，局方已取消三名教師註冊，向151名教師發譴責信、警告信或口頭勸喻等。楊指《教育專業守則》是教育界自律的指引，當局2018年曾擬修訂但遭部份議員強烈反對，雖然「當時提出反對嘅議員𠵱家唔係坐喺到」，當局將再考慮制訂官方指引，列明教師的操守指標。

民建聯梁志祥認為制訂教師行為指引不足夠，要求教育局在課室安裝閉路電視。楊回應指安裝閉路電視影響教學，亦反映對教師不信任，社會需更多討論。

民建聯議員何俊賢重提前年有少女在尖沙嘴警署外爆眼受傷事件，當時有教師掩着右眼拍畢業照及在校門外拍照，挑動社會矛盾，要求教育局懲處，「秋後算賬先至係我哋唯一能尋找公義嘅原因」。楊潤雄強調所有投訴已按適當程序處理。

教協副會長葉建源指出，《香港教育專業守則》有要求老師尊重法律及教導學生尊重不同立場，認為守則已足夠。至於建制派要求安裝閉路電視，葉認為侵犯教師及學生私隱，「有錢不如用嚟改善下教學設施」。